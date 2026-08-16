До 1 октября можно оформить новые соцвыплаты. Как изменятся начисления пособий осенью Оглавление Кому нужно успеть подать заявление на новую социальную выплату до 1 октября Что нового ждёт получателей материнского капитала Как изменится начисление социальных выплат с 1 сентября До 1 октября нужно успеть оформить новые социальные выплаты. Кроме того, появились изменения, связанные с материнским капиталом, а часть льготников ждёт прибавка с 1 сентября. Какие изменения ждут семьи с детьми в начале осени? 15 августа, 21:20 Специалисты рассказали, как изменятся начисления выплат семьям с детьми осенью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Кому нужно успеть подать заявление на новую социальную выплату до 1 октября

Работающие родители, а также опекуны, попечители и усыновители, у которых двое и более детей, теперь могут получить новую социальную выплату. Это касается людей, которые официально трудоустроены и платят НДФЛ. Важно, чтобы дети были гражданами РФ и постоянно проживали в России. Ещё одно условие получения выплаты — возраст детей до 18 лет, но если речь идёт об учащихся очно, то до 23 лет.

— До 1 октября родители могут подать заявление на ежегодную семейную выплату за 2025 год. Она представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ и рассчитывается индивидуально. Право на неё зависит от дохода семьи, наличия детей установленного возраста и соблюдения имущественных критериев, — рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Юрист Елена Кузнецова обратила внимание, что СФР пересчитывает налог с доходов родителей за прошлый год по ставке 6% (обычная ставка — 13%), а разницу перечисляет одним платежом. Ещё один важный момент: чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Учитываются доходы за прошлый год. При подаче заявления в 2026 году подсчитывают доходы за 2025 год.

Что нового ждёт получателей материнского капитала

В Социальном фонде сообщили, что уже сократили средний срок рассмотрения заявок родителей об использовании маткапитала. Он снизился до четырёх рабочих дней. По действующим правилам одобрение обращения владельца сертификата за распоряжением средствами должно произойти в течение пяти рабочих дней. На практике благодаря цифровизации услуг решение стали выносить раньше времени.

В большинстве случаев для получения одобрения не нужно лично обращаться в СФР и подавать дополнительные документы. Родителям достаточно отправить заявление в электронном виде.

Как изменится начисление социальных выплат с 1 сентября

Сентябрь не входит в число месяцев, когда по плану проводится индексация федеральных социальных выплат. Более 40 федеральных пособий, компенсаций и выплат уже были увеличены с 1 февраля 2026 года. Об этом рассказал Александр Аксёненко.

— При этом у отдельных семей размер выплаты в сентябре может измениться, если именно в этот период наступает срок нового назначения или продления единого пособия. В таком случае право на поддержку оценивается заново с учётом доходов семьи, её имущественного положения и других установленных условий. От этого зависит не только сохранение выплаты, но и её размер — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Поэтому речь идёт не об общей сентябрьской прибавке, а об индивидуальном перерасчёте для конкретной семьи, — рассказал Александр Аксёненко.

Кроме того, к началу учебного года во многих регионах предусмотрены собственные меры поддержки: выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, компенсации расходов на школьную форму, канцелярию или проезд. Единой федеральной выплаты всем родителям школьников нет. Суммы, категории получателей и сроки подачи заявления определяются региональным законодательством, поэтому условия в разных субъектах могут существенно отличаться.

Авторы Нина Важдаева