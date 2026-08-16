«Меньше теории, больше жизни»: Мединский рассказал о новых учебниках по обществознанию

Новые государственные учебники по обществознанию будут содержать меньше теоретического материала и больше примеров, связанных с реальной жизнью. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Сохранили всё лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизнью», — написал Мединский в мессенджере «Макс».

Единые учебники для 9-х и 10-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2026 года, а для 11-х классов — годом позже. По словам Мединского, при подготовке пособий сохранили лучшие элементы прежних учебников, но актуализировали содержание и сделали его более практико-ориентированным. Кроме того, курс обществознания в российских школах сократили с шести до трёх лет.

А ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновлённую программу по обществознанию для 9–11-х классов с акцентом на интеграцию с историей, географией и литературой. Учебники для 9-х и 10-х классов будут готовы к началу года, а для 11-х — к сентябрю 2027-го. Он отметил, что предмет кардинально пересмотрён и теперь будет посвящён реальному устройству общества, государства, культурной политике и экономике.