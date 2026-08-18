Забудьте коричневые платья: Как за 30 лет школьная форма превратилась из робы в модный гардероб

Пересматриваешь старые чёрно-белые снимки мамы и папы и сразу узнаёшь коричневые платья с белыми фартуками да синие костюмы с нашивками на рукаве. У современных школьников совсем другая картина: клетка, приглушённый графит, трикотаж и десяток силуэтов на выбор вместо одного обязательного. Мы выяснили, какой путь школьная форма прошла от советского мундира до полноценного гардероба за последние три десятилетия.

От гимназического мундира к единому образцу

От советского мундира до модного гардероба: история школьной формы. ТАСС / Роберт Нетелев

История школьной формы в России началась ещё в девятнадцатом веке с гимназических мундиров: мальчикам полагались фуражки и шинели, девочкам — строгие платья с фартуком. Пиком унификации стал советский период. В 1948 году в СССР ввели единый стандарт для всей страны: девочки носили тёмно-коричневые платья с белыми и чёрными фартуками, а мальчики надевали серые «полувоенные» гимнастёрки, будто маленькие солдаты отправлялись не в школу, а на смотр.

В семидесятые случился настоящий прорыв: форма для мальчиков наконец стала синей, обзавелась металлическими пуговицами и стала напоминать взрослый пиджачный костюм вместо мешковатой гимнастёрки. Но главная беда крылась не в цвете, а в тканях. Грубое сукно сидело на детях как чехол, плечи топорщились, а градаций по росту толком не было — родители перешивали форму сами, кто как умел, лишь бы ребёнок хоть как-то влез в единственный доступный размер магазина.

Мода тогда полностью отрицалась, царила только унификация: принцип «все дети должны быть одинаковыми» в СССР применяли и к куда более неожиданным вещам, не связанным с одеждой вовсе. Например, левшей десятилетиями заставляли писать правой рукой: непослушную ладонь ребёнка привязывали к спинке стула, лишь бы почерк у всего класса выглядел одинаково аккуратным. Только в девяностые жёсткие рамки рухнули окончательно и школы наконец получили право самостоятельно выбирать форму для своих учеников.

Почему детская форма больше не может быть одинаковой для всех

Почему школьная форма перестала быть одинаковой для всех возрастов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня подход строится вокруг возраста ребёнка, а не единой линейки размеров для всех классов сразу. В компании признают: наблюдения за покупателями в корне изменили саму логику производства школьной одежды для самых маленьких учеников. Первым делом это коснулось детей семи-десяти лет, которые ещё только учатся справляться с одеждой самостоятельно, без помощи мамы или учительницы на переменах.

«Наблюдая за нашими покупателями, мы сделали вывод, что школьная одежда не может быть единой для всех возрастов. Для ребёнка в 7–10 лет главное — справиться с одеждой самому. Простые застёжки, эластичные пояса, трикотаж, удобные посадки, молнии, кнопки или без них», — объясняет Ирина Зайцева, директор по маркетингу PlayToday. Если намечается торжественный повод вроде школьной линейки, в ход идут рюши, банты и съёмный декор, который легко снять на обычный день. Задача бренда — помочь ребёнку справляться с одеждой самостоятельно.

Как менялась форма для подростков

Переходный возраст — самый капризный период для любого бренда детской одежды. Тело школьника меняется быстро, а вкусы меняются ещё быстрее, а угодить сразу и родителю, и самому подростку получается далеко не всегда. Именно поэтому производители школьной формы стали куда внимательнее прислушиваться к самим детям, а не только к родителям с кошельком в руках, ведь именно подросток теперь чаще решает, что наденет завтра в школу.

«В средних классах, когда тело ребёнка стремительно растёт, у детей появляется запрос либо на «чистые силуэты», либо на расслабленные посадки. И именно на этом этапе ребёнок стопроцентно вовлечён в выбор школьной формы. В старших классах у подростков уже появились собственные вкусовые предпочтения, они следят за трендами и хотят, чтобы одежда «работала» не только в классе, но и после уроков», — рассказывает Ирина Зайцева. Бренды теперь учитывают и моду, и психологию подростков.

Из мешковатого сукна — в дышащие ткани

Из чего теперь шьют школьную форму: комфорт вместо жёсткого сукна. Фото © Life.ru

Главное изменение формы за тридцать лет касается не кроя и не цвета, а именно комфорта. Современные школьники проводят в этой одежде по восемь-десять часов подряд: бегают на переменах, сидят на нескольких уроках, ходят в столовую и на кружки после занятий, поэтому ткань обязана выдерживать такой ритм без вреда для настроения и самочувствия ребёнка, в отличие от грубого и колючего советского сукна прошлого века.

«Главное изменение за 30 лет — форма стала более удобной. Современные дети активны, они проводят в этой одежде по 8–10 часов. Поэтому в одежде на каждый день появляются ткани с эластаном, чтобы пиджак тянулся при движении, или non-iron — не мнутся и не требуют глажки, исчезают жёсткие подкладки», — говорит Ирина Зайцева. Заодно из формы уходят жёсткие подкладки, которые раньше кололись и натирали детские плечи после долгого учебного дня в школе.

Умный гардероб вместо строгой робы

Классический пиджак давно перестал быть единственным вариантом верха: его вполне заменяет мягкий кардиган или жилетка, а вместо строгой рубашки в холодное время года всё чаще выбирают удобное поло или водолазку под горло. Брюки прямого кроя из костюмной ткани с добавлением вискозы дышат и почти не мнутся даже после целого дня активной беготни по школьным коридорам и лестницам, а вечером их даже не нужно гладить заново.

Для девочек классика тоже заметно смягчилась: на смену жёстким корсетным юбкам пришли трикотажные юбки-карандаши с эластичным поясом, расклешённые модели, которые не тянут за низ живота, и модные в этом сезоне удлинённые шорты вместо привычных строгих брюк или сарафанов. Получается не форменная роба, а полноценный гардероб, из которого ребёнок способен собрать сразу несколько разных образов на всю учебную неделю без единого повторения одного и того же наряда.

Как отличить модную школьную форму от вчерашней

Тренды школьной формы: крой, цвет и фактура нового сезона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Yesina

Первый признак: крой. Сегодня в коллекциях уживаются и свободный оверсайз, и приталенные силуэты, которые давно пришли из взрослой моды, с подиумов и красных дорожек. Второй признак: цвет. Вместо привычных коричневого и синего теперь в ходу сложные оттенки графита, меланжа, морской волны и приглушённого бордо, хотя классический синий цвет тоже никуда не делся из современного школьного ассортимента магазинов.

Третий признак: фактура ткани. Актуальны клетка, «гусиная лапка», мелкая ёлочка и плотные фактурные трикотажные полотна вместо гладкого скучного сукна прошлого века. Отдельным трендом среди подростков стал стиль преппи: куртки со школьными эмблемами, поло, трикотажные жилеты, юбки в складку и приталенные пиджаки. И всё это происходит на фоне большого количества нововведений, которые ждут российские школы уже с этой осени, от новых предметов до пересмотренного расписания уроков.

Школьная форма всё ещё остаётся корпоративной одеждой, а классика — её фундаментом, который вряд ли исчезнет из школьных коридоров. Но мода в ней сегодня работает иначе, чем тридцать лет назад: это уже не про жёсткую унификацию, а про психологический комфорт и уверенность в себе. Возможно, лет через тридцать нынешние школьники тоже будут пересматривать свои фотографии и удивляться нарядам, так же как сегодня взрослые по-новому смотрят на любимых героев детства.