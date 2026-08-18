Забудьте коричневые платья: Как за 30 лет школьная форма превратилась из робы в модный гардероб
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Коричневые платья с фартуками и синие костюмы с нашивками — знакомая картина со старых фото родителей. Сегодня форма выглядит иначе. Life.ru выяснил, как она прошла путь от советского мундира до модного гардероба за 30 лет.
Как изменилась школьная форма за последние 30 лет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пересматриваешь старые чёрно-белые снимки мамы и папы и сразу узнаёшь коричневые платья с белыми фартуками да синие костюмы с нашивками на рукаве. У современных школьников совсем другая картина: клетка, приглушённый графит, трикотаж и десяток силуэтов на выбор вместо одного обязательного. Мы выяснили, какой путь школьная форма прошла от советского мундира до полноценного гардероба за последние три десятилетия.
От гимназического мундира к единому образцу
От советского мундира до модного гардероба: история школьной формы. ТАСС / Роберт Нетелев
История школьной формы в России началась ещё в девятнадцатом веке с гимназических мундиров: мальчикам полагались фуражки и шинели, девочкам — строгие платья с фартуком. Пиком унификации стал советский период. В 1948 году в СССР ввели единый стандарт для всей страны: девочки носили тёмно-коричневые платья с белыми и чёрными фартуками, а мальчики надевали серые «полувоенные» гимнастёрки, будто маленькие солдаты отправлялись не в школу, а на смотр.
В семидесятые случился настоящий прорыв: форма для мальчиков наконец стала синей, обзавелась металлическими пуговицами и стала напоминать взрослый пиджачный костюм вместо мешковатой гимнастёрки. Но главная беда крылась не в цвете, а в тканях. Грубое сукно сидело на детях как чехол, плечи топорщились, а градаций по росту толком не было — родители перешивали форму сами, кто как умел, лишь бы ребёнок хоть как-то влез в единственный доступный размер магазина.
Мода тогда полностью отрицалась, царила только унификация: принцип «все дети должны быть одинаковыми» в СССР применяли и к куда более неожиданным вещам, не связанным с одеждой вовсе. Например, левшей десятилетиями заставляли писать правой рукой: непослушную ладонь ребёнка привязывали к спинке стула, лишь бы почерк у всего класса выглядел одинаково аккуратным. Только в девяностые жёсткие рамки рухнули окончательно и школы наконец получили право самостоятельно выбирать форму для своих учеников.
Почему детская форма больше не может быть одинаковой для всех
Почему школьная форма перестала быть одинаковой для всех возрастов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сегодня подход строится вокруг возраста ребёнка, а не единой линейки размеров для всех классов сразу. В компании признают: наблюдения за покупателями в корне изменили саму логику производства школьной одежды для самых маленьких учеников. Первым делом это коснулось детей семи-десяти лет, которые ещё только учатся справляться с одеждой самостоятельно, без помощи мамы или учительницы на переменах.
«Наблюдая за нашими покупателями, мы сделали вывод, что школьная одежда не может быть единой для всех возрастов. Для ребёнка в 7–10 лет главное — справиться с одеждой самому. Простые застёжки, эластичные пояса, трикотаж, удобные посадки, молнии, кнопки или без них», — объясняет Ирина Зайцева, директор по маркетингу PlayToday. Если намечается торжественный повод вроде школьной линейки, в ход идут рюши, банты и съёмный декор, который легко снять на обычный день. Задача бренда — помочь ребёнку справляться с одеждой самостоятельно.
Как менялась форма для подростков
Переходный возраст — самый капризный период для любого бренда детской одежды. Тело школьника меняется быстро, а вкусы меняются ещё быстрее, а угодить сразу и родителю, и самому подростку получается далеко не всегда. Именно поэтому производители школьной формы стали куда внимательнее прислушиваться к самим детям, а не только к родителям с кошельком в руках, ведь именно подросток теперь чаще решает, что наденет завтра в школу.
«В средних классах, когда тело ребёнка стремительно растёт, у детей появляется запрос либо на «чистые силуэты», либо на расслабленные посадки. И именно на этом этапе ребёнок стопроцентно вовлечён в выбор школьной формы. В старших классах у подростков уже появились собственные вкусовые предпочтения, они следят за трендами и хотят, чтобы одежда «работала» не только в классе, но и после уроков», — рассказывает Ирина Зайцева. Бренды теперь учитывают и моду, и психологию подростков.
Из мешковатого сукна — в дышащие ткани
Из чего теперь шьют школьную форму: комфорт вместо жёсткого сукна. Фото © Life.ru
Главное изменение формы за тридцать лет касается не кроя и не цвета, а именно комфорта. Современные школьники проводят в этой одежде по восемь-десять часов подряд: бегают на переменах, сидят на нескольких уроках, ходят в столовую и на кружки после занятий, поэтому ткань обязана выдерживать такой ритм без вреда для настроения и самочувствия ребёнка, в отличие от грубого и колючего советского сукна прошлого века.
«Главное изменение за 30 лет — форма стала более удобной. Современные дети активны, они проводят в этой одежде по 8–10 часов. Поэтому в одежде на каждый день появляются ткани с эластаном, чтобы пиджак тянулся при движении, или non-iron — не мнутся и не требуют глажки, исчезают жёсткие подкладки», — говорит Ирина Зайцева. Заодно из формы уходят жёсткие подкладки, которые раньше кололись и натирали детские плечи после долгого учебного дня в школе.
Умный гардероб вместо строгой робы
Классический пиджак давно перестал быть единственным вариантом верха: его вполне заменяет мягкий кардиган или жилетка, а вместо строгой рубашки в холодное время года всё чаще выбирают удобное поло или водолазку под горло. Брюки прямого кроя из костюмной ткани с добавлением вискозы дышат и почти не мнутся даже после целого дня активной беготни по школьным коридорам и лестницам, а вечером их даже не нужно гладить заново.
Для девочек классика тоже заметно смягчилась: на смену жёстким корсетным юбкам пришли трикотажные юбки-карандаши с эластичным поясом, расклешённые модели, которые не тянут за низ живота, и модные в этом сезоне удлинённые шорты вместо привычных строгих брюк или сарафанов. Получается не форменная роба, а полноценный гардероб, из которого ребёнок способен собрать сразу несколько разных образов на всю учебную неделю без единого повторения одного и того же наряда.
Как отличить модную школьную форму от вчерашней
Тренды школьной формы: крой, цвет и фактура нового сезона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Yesina
Первый признак: крой. Сегодня в коллекциях уживаются и свободный оверсайз, и приталенные силуэты, которые давно пришли из взрослой моды, с подиумов и красных дорожек. Второй признак: цвет. Вместо привычных коричневого и синего теперь в ходу сложные оттенки графита, меланжа, морской волны и приглушённого бордо, хотя классический синий цвет тоже никуда не делся из современного школьного ассортимента магазинов.
Третий признак: фактура ткани. Актуальны клетка, «гусиная лапка», мелкая ёлочка и плотные фактурные трикотажные полотна вместо гладкого скучного сукна прошлого века. Отдельным трендом среди подростков стал стиль преппи: куртки со школьными эмблемами, поло, трикотажные жилеты, юбки в складку и приталенные пиджаки. И всё это происходит на фоне большого количества нововведений, которые ждут российские школы уже с этой осени, от новых предметов до пересмотренного расписания уроков.
Школьная форма всё ещё остаётся корпоративной одеждой, а классика — её фундаментом, который вряд ли исчезнет из школьных коридоров. Но мода в ней сегодня работает иначе, чем тридцать лет назад: это уже не про жёсткую унификацию, а про психологический комфорт и уверенность в себе. Возможно, лет через тридцать нынешние школьники тоже будут пересматривать свои фотографии и удивляться нарядам, так же как сегодня взрослые по-новому смотрят на любимых героев детства.
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