День левшей: Почему рождаются леворукие, правда ли они гениальнее нас и зачем в СССР их переучивали

Возьмите ручку в левую руку и попробуйте быстро написать своё имя. Неловко и криво, да? А теперь представьте, что именно так каждый день пишет, режет хлеб и держит ложку каждый десятый житель планеты — просто удобной для него рукой. 13 августа мир отмечает День левшей, и это отличный повод разобраться, откуда берётся леворукость, правда ли левши талантливее остальных и почему их когда-то насильно переучивали. Life.ru собрал главные факты и мифы об этой особенности.

Почему рождаются левши: что говорит наука о ведущей руке

Почему рождаются левши: что говорит наука о доминирующей руке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastassiya Bezhekeneva

Однозначного ответа, почему один малыш тянется за игрушкой правой рукой, а другой — левой, до сих пор нет. Учёные проанализировали геномы почти двух миллионов человек и нашли около 40 генетических вариантов, связанных с этой особенностью. Но даже все они вместе объясняют лишь четверть истории, остальное — заслуга среды, в которой ребёнок растёт ещё до появления на свет: положение в утробе, гормональный фон матери и десятки других факторов.

Старую теорию про «ген левой руки» LRRTM1, кстати, недавно опровергли крупным исследованием. Мозг вообще горазд удивлять учёных: недавно выяснилось, что крупный мозг приматов увеличивался в ходе эволюции в первую очередь ради острого зрения, а вовсе не ради интеллекта, и распутывать такие причуды природы не менее увлекательно, чем искать корни леворукости. Если оба родителя — левши, шанс родить леворукого ребёнка вырастает почти до 26% против 10% у праворукой пары.

Переучивание левшей: почему это было не воспитанием, а травмой

В Советском Союзе леворукость считали не особенностью, а недостатком, который нужно исправлять. До середины восьмидесятых детей заставляли писать, есть и рисовать исключительно правой рукой, а любое сопротивление жёстко пресекали. Особенно тяжело приходилось первоклашкам: непослушную левую руку привязывали к спинке стула, чтобы у ребёнка не было даже соблазна взять ручку так, как ему удобнее.

Учителя объясняли это практическими причинами: чернильные перьевые ручки размазывались под левой рукой, а парты и станки на заводах проектировали только под правшей. На деле за этим часто стояло советское стремление к единообразию: все дети должны были быть одинаковыми, от формы до почерка. Сегодняшние школьники в 2026 году с трудом узнают свои старые прописи и вопросы у доски, а левшам сороковых-восьмидесятых такие уроки часто аукались заиканием и страхом перед школой на всю жизнь.

Правда ли левши талантливее остальных: миф о правом полушарии

Левши и творчество: правда о правом полушарии мозга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

Стереотип о том, что все левши — прирождённые художники, живёт десятилетиями и звучит заманчиво. Логика простая: раз у левшей активнее работает правое полушарие, отвечающее за образное мышление, значит, они изначально ближе к творчеству. Проблема в том, что наука эту схему всерьёз не подтверждает: у большинства людей оба полушария работают в связке, а деление на «творческое правое» и «логическое левое» давно считают упрощением.

Учёные пока не нашли надёжной разницы в IQ или творческих способностях между левшами и правшами, хотя отдельные работы правда фиксируют у левшей чуть более гибкое мышление. Похожая путаница часто возникает в спорах о том, что заложено природой, а что воспитанием: например, знаменитый эксперимент тридцатых годов, где младенца растили вместе с детёнышем шимпанзе, должен был доказать всесилие среды, но закончился совсем не так, как рассчитывал автор.

Сколько левшей живёт в мире и почему их становится больше

По разным подсчётам, левшой рождается примерно каждый десятый человек на планете, то есть около 10% населения Земли. Цифра кажется скромной, но именно эта стабильность убеждает генетиков: будь дело только в моде или воспитании, доля левшей сильно отличалась бы от страны к стране, а на деле она держится примерно на одном уровне уже много десятилетий. У мужчин леворукость встречается чуть чаще, чем у женщин.

Интересно, что, по опросам, доля левшей в старших поколениях заметно ниже, чем среди молодёжи, и дело здесь не в генетике, а в истории: бабушек и дедушек когда-то переучили, и в статистике они навсегда остались правшами, хотя в детстве брали ложку левой рукой. Среди леворуких по всему миру называют Барака Обаму, Билла Гейтса, Опру Уинфри, Пола Маккартни и Анджелину Джоли. Получается внушительная компания, но это скорее совпадение, чем закономерность.

Мир, скроенный под правую руку: с чем сталкиваются левши каждый день

Почему левую руку раньше считали недостатком и как это изменилось. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Ножницы, дыроколы, кулинарные ножи и спиральные тетради чаще всего делают с расчётом на правшу, и левше приходится либо подстраиваться, либо заново учиться пользоваться привычными вещами неудобным способом. За столом ему регулярно достаётся локтями от соседа справа, а на парах в вузе или совещаниях в офисе он часто оказывается единственным, кто пишет «не в ту сторону» и размазывает написанное ребром ладони.

Именно поэтому в 1976 году появился специальный праздник, который должен был напомнить обществу о существовании этой немаленькой группы людей. Кстати, характер и привычки формируются не только доминирующей рукой: психологи фиксируют, что даже очерёдность рождения ребёнка в семье способна оставить заметный след в его характере и жизненных сценариях. Леворукость — лишь один из штрихов, из которых складывается личность, а не единственный ключ к разгадке характера.

Как ни крути, быть левшой — не диагноз и не дар свыше, а всего лишь одна из вариаций нормы, таких же обычных, как цвет глаз или рост. Наука пока не нашла ни гена гениальности, ни причин считать левую руку хуже правой, а вот вред от насильного переучивания подтверждён давно и всерьёз. Так что 13 августа — отличный повод перестать удивляться соседу по парте, который держит вилку иначе, и просто уважать право каждого быть устроенным немного по-своему.