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6 августа, 16:15

Маугли наоборот: Чем закончился скандальный эксперимент 30-х, где растили вместе мальчика и шимпанзе

Оглавление
Как рассказы о детях-маугли привели учёного к опасной идее
В семье Келлогов появилась «вторая дочь»
Шимпанзе оказалась способнее человеческого ребёнка
Что так и не смогла посчитать Гуа?
Почему эксперимент пришлось экстренно прервать через девять месяцев?
Что стало с Гуа и Дональдом после разлуки?

В 1931 году психолог Уинтроп Келлог превратил собственный дом в лабораторию и поселил рядом с десятимесячным сыном детёныша шимпанзе. Life.ru рассказывает, почему через девять месяцев опыт внезапно свернули и чего именно добивался учёный!

Эксперимент Уинтропа Келлога: как младенца Дональда растили вместе с шимпанзе Гуа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.© Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Эксперимент Уинтропа Келлога: как младенца Дональда растили вместе с шимпанзе Гуа? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.© Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Любите историю Маугли? Для большинства это всего лишь сказка, но американский психолог Уинтроп Келлог так увлёкся вопросом о влиянии среды на развитие, что решил поставить эксперимент над собственным сыном. Учёный поселил в своём доме детёныша шимпанзе Гуа и начал воспитывать её как сестру человеческого ребёнка! Life.ru рассказывает, чем закончился один из самых спорных психологических экспериментов XX века, как сложились судьбы его участников и правда ли, что шимпанзе оказалась умнее человека.

Как рассказы о детях-маугли привели учёного к опасной идее

Как психолог Уинтроп Келлог задумал эксперимент после историй о детях, выросших среди животных? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Как психолог Уинтроп Келлог задумал эксперимент после историй о детях, выросших среди животных? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Уинтроп Найлс Келлог родился 13 апреля 1898 года в американском Маунт-Верноне. После службы в Первую мировую войну он изучал философию и психологию в Индианском университете, а затем получил магистерскую и докторскую степени в Колумбийском университете. К 1930 году Келлог вернулся в Индиану уже преподавателем и занялся сравнительной психологией, то есть исследованием поведения людей и животных.

Идею своего самого знаменитого опыта он обдумывал ещё с 1927 года. В то время учёные и пресса много писали о якобы найденных детях, выросших среди диких животных. Келлога интересовало, почему ребёнок, лишённый человеческого общения в первые годы жизни, позднее с таким трудом осваивает речь и социальные навыки. Некоторые из историй о «волчьих детях», вдохновлявших психологов того времени, сегодня считаются сомнительными или вовсе выдуманными, но тогда их воспринимали всерьёз.

Отправить младенца в лес ради науки Келлог, разумеется, не мог. Поэтому он предложил развернуть опыт в обратную сторону. Учёный решил не помещать человека в животную среду, а взять детёныша человекообразной обезьяны и с первых месяцев растить его среди людей. Его интересовало, насколько далеко может зайти влияние воспитания и где проявятся границы, заданные биологией. Проект поддержали Совет по исследованиям в области социальных наук и приматолог Роберт Йеркс. Семья переехала во Флориду, поближе к Йельской станции по изучению человекообразных обезьян в Ориндж-Парке. Там для необычного опыта нашли подходящую участницу.

В семье Келлогов появилась «вторая дочь»

Зачем шимпанзе Гуа поселилась в доме Келлогов 26 июня 1931 года? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Зачем шимпанзе Гуа поселилась в доме Келлогов 26 июня 1931 года? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Гуа родилась 15 ноября 1930 года в колонии приматов на Кубе. 26 июня 1931-го, когда ей было семь с половиной месяцев, её отделили от матери и передали Келлогам. Единственному сыну супругов Дональду, родившемуся 31 августа 1930 года, в тот момент было почти десять месяцев. С первых дней к Гуа запрещалось относиться как к домашнему питомцу. Её одевали в детскую одежду, укладывали в кроватку, возили в коляске, купали, сажали за высокий детский стульчик и приучали к бытовым правилам так же, как Дональда. С шимпанзе разговаривали, её хвалили за правильные действия и мягко останавливали, когда она делала что-то запрещённое. Супруги старались, чтобы различия в обращении с двумя малышами были минимальными.

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Однако обычной семейной жизнью это назвать было невозможно. Детей регулярно взвешивали и измеряли, проверяли их рефлексы, силу, ловкость, чувство равновесия, память, страхи, реакцию на звуки и запахи, способность пользоваться предметами и понимать речь. Результаты заносили в дневники, фотографировали и снимали на киноплёнку. По воспоминаниям современников, рабочий день семьи нередко продолжался с раннего утра до вечера.

Шимпанзе оказалась способнее человеческого ребёнка

Неужели шимпанзе умнее человеческого ребёнка? Как проходил эксперимент психолога? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Неужели шимпанзе умнее человеческого ребёнка? Как проходил эксперимент психолога? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Поначалу Гуа действительно выглядела победительницей необычного соревнования. Она быстрее созревала физически, была сильнее и ловче, раньше научилась уверенно пользоваться ложкой и почти не роняла еду по дороге ко рту. В десять месяцев шимпанзе освоила дверную ручку, а вскоре могла выбраться почти из любой незапертой комнаты. Дональд справился с похожей задачей примерно на месяц позже.

Гуа быстрее реагировала и на человеческую речь. К концу второго месяца наблюдений у неё насчитывалось семь устойчивых реакций на слова и команды, когда у Дональда только две. После четырёх месяцев счёт составлял 14 против восьми, а после пяти — 21 против 20. Шимпанзе понимала запреты, могла по просьбе пожать руку, поцеловать, забраться на стул, принести предмет или закрыть дверь.

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Но эти цифры не означали, что Гуа была «умнее» ребёнка. Детёныши шимпанзе взрослеют быстрее человеческих младенцев, а многие задания требовали прежде всего подвижности, силы и способности подражать. Келлоги видели, что Гуа чаще точно воспроизводила показанный способ решения, тогда как Дональд постепенно начинал искать собственные варианты.

А с течением времени между участниками возникла настоящая привязанность. Гуа стала первым постоянным товарищем Дональда по играм, а он её близким существом после матери. Они держались за руки, гонялись друг за другом, смеялись, ревновали взрослых и старались привлечь их внимание. Если мальчик плакал, шимпанзе нередко спешила к нему, чтобы успокоить. Но влияние оказалось взаимным: не только Гуа училась у людей, Дональд также внимательно копировал свою необычную «сестру».

Что так и не смогла посчитать Гуа?

Правда ли, что к концу эксперимента Гуа понимала десятки человеческих слов и команд? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Правда ли, что к концу эксперимента Гуа понимала десятки человеческих слов и команд? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

С человеческими словами Гуа так и не справилась. Несколько месяцев Келлог пытался научить её произносить слово «папа», медленно повторял слоги, показывал движение губ и даже помогал ей складывать их руками. Шимпанзе внимательно наблюдала, иногда шевелила губами и касалась пальцем рта взрослого, но осмысленного слова не произнесла.

При этом понимать речь она могла довольно хорошо. К концу опыта исследователи насчитали у Гуа 58 устойчивых реакций на слова и фразы, а её условный «словарь понимания» включал 95 слов. У Дональда было 68 реакций и 107 слов. Перелом произошёл примерно в середине эксперимента, примерно после шестого месяца мальчик начал быстро уходить вперёд и больше не уступал шимпанзе в речевом развитии.

Зато Дональд легко воспроизводил звуки Гуа. Увидев еду, шимпанзе издавала характерное гортанное восклицание, и мальчик стал повторять его. Родители замечали, что Дональд пробовал царапать или кусать стену зубами, поднимать крошки губами, держать мелкие вещи во рту и грызть обувь. Не всякое подобное действие можно уверенно считать подражанием, поскольку часть из них свойственна обычным младенцам, но некоторые эпизоды сами Келлоги прямо связывали с примером Гуа.

Почему эксперимент пришлось экстренно прервать через девять месяцев?

Почему эксперимент над Дональдом и Гуа прекратили 28 марта 1932 года? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Почему эксперимент над Дональдом и Гуа прекратили 28 марта 1932 года? Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

28 марта 1932 года, когда Дональду исполнилось 19 месяцев, а Гуа — 16,5, наблюдения прекратили. Шимпанзе начали постепенно возвращать к жизни среди других приматов на станции в Ориндж-Парке, а семья вскоре уехала обратно в Индиану. Самая известная версия гласит, что Келлоги испугались перемен в сыне... Они увидели, что человек перенимает поведение животного вместо того, чтобы обезьяна стала похожей на человека. Факты о подражании Дональда действительно зафиксированы в записях супругов. В выводах к книге они также отмечали, что в возможном новом опыте человеческие дети должны быть заметно старше шимпанзе, тогда они смогли бы служить для неё примером и с меньшей вероятностью копировали бы животное.

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И всё же утверждать, что именно звуки и повадки Дональда стали единственной причиной остановки, нельзя. В книге «Обезьяна и ребёнок», изданной супругами в 1933 году, нет такого прямого объяснения. Авторы лишь сообщают дату окончания опыта и переходят к результатам. По их мнению, девять месяцев уже показали главное: человеческая среда способна заметно изменить поведение шимпанзе, однако воспитание не отменяет анатомических и видовых ограничений. Гуа научилась многим бытовым навыкам, но так и не заговорила. Дональд сначала уступал ей в скорости развития, а затем резко вырвался вперёд.

Что стало с Гуа и Дональдом после разлуки?

После разлуки с семьёй Келлогов шимпанзе Гуа вернулась к другим приматам. Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

После разлуки с семьёй Келлогов шимпанзе Гуа вернулась к другим приматам. Фото © Youtube / A/V Geeks 16mm Films

Как же Дональд и Гуа продолжили существовать отдельно друг от друга? К сожалению, жизнь Гуа оказалась короткой. После постепенного возвращения на станцию она участвовала в дальнейших наблюдениях, но 21 декабря 1933 года умерла от пневмонии. Ей было всего три года. Иногда её смерть связывают со стрессом после разлуки с человеческой семьёй, однако надёжных доказательств такой версии нет.

Судьба Дональда сложилась в какой-то степени лучше, как часто утверждают в пересказах этой истории. Он окончил Индианский университет, затем Гарвардскую медицинскую школу и работал психиатром в Бетесде. Однако 9 января 1973 года Дональд умер в возрасте 42 лет, согласно биографическим источникам покончив с собой. Связывать эту трагедию с девятью месяцами, проведёнными рядом с Гуа более чем за 40 лет до смерти, оснований нет. Данных, позволяющих считать эксперимент причиной его смерти, тоже не существует, да и публичных рассказов самого Дональда об этом детском опыте также не сохранилось.

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Софья Кузнецова
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