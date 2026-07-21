Дети и обезьяны мыслят геометрически одинаково, выяснили учёные

Обезьяны воспринимают геометрические отношения точно так же, как это делают дети и взрослые люди. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Долгое время считалось, что абстрактные понятия вроде геометрии недоступны ближайшим родственникам человека. Однако новая работа ставит это представление под сомнение.

«Нас удивило не только то, что обезьяны справились с заданием», — рассказала изданию Джессика Кэнтлон, нейробиолог из Университета Карнеги — Меллона и старший автор исследования. По её словам, поразительным оказалось то, что обезьяны, дети и взрослые думали о геометрических связях по сути одинаково. Она добавила, что это указывает на глубинную, врождённую основу мышления приматов.

Чтобы прийти к таким выводам, команда предложила бабуинам и макакам-резусам игру на сенсорном экране. Животным нужно было находить одинаковые двумерные фигуры, а за участие им давали фруктовые лакомства. Задача только кажется простой: у объектов не было заметных различий по цвету, размеру или форме, и подбирать пару приходилось лишь по геометрическому сходству.

Тот же эксперимент повторили с десятками дошкольников от трёх до шести лет, с 79 представителями коренного народа цимане из Боливии, а также с 21 взрослым американцем. Цимане живут земледелием и собирательством и не проходят привычного школьного обучения. Это позволило исследователям отделить влияние возраста от влияния образования и жизненного опыта.

В итоге у всех групп — двух видов обезьян, детей и взрослых людей — выявили одинаковый подход к базовой геометрии. Кэнтлон отметила, что дети приходят к обучению уже с древними, заложенными эволюцией представлениями о форме и пространстве. По её словам, образование может опираться на эти интуитивные знания, а не преподавать геометрию с нуля.

Исследование связано с проектом Primate Portal, который работает в зоопарке Сенека-Парк в Нью-Йорке. Это совместная инициатива учёных из Университета Карнеги — Меллона и Рочестерского технологического института. Внутри вольера установлен сенсорный экран, с которым бабуины могут взаимодействовать в свободное время.

Ведущий автор работы, аспирант Цзялинь Ли, вспомнил, что один из бабуинов по кличке Каламата оказался самой трудолюбивой обезьяной. Тот подходил к экрану, ждал включения компьютера и мог по два-три часа подряд решать разные математические задачи.

Данные, код и видеозаписи проекта находятся в открытом доступе, чтобы изучать мышление животных могли студенты по всему миру. Часть школьников учат программировать, а затем возят в зоопарк, где они видят, как бабуины играют в придуманные ими игры. Учёные связывают это с ростом интереса детей к науке и с более высокими оценками по математике.

Археология показывает, что чувствительность к евклидовой геометрии появилась у человека очень давно: известны камень с параллельными линиями возрастом 70 тысяч лет и бивень мамонта с 88 насечками, которому 35 тысяч лет. Кэнтлон подчеркнула, что даже способность понять свойства двумерной фигуры и соотнести её с другим объектом — это по-настоящему абстрактное мышление. И оно, как выяснилось, есть и у обезьян.

Ранее учёные из Университета штата Огайо выяснили, что домашние лошади способны узнать незнакомого хищника по одному лишь изображению без звука. В эксперименте участвовали 18 животных, которым показывали два ролика без звукового сопровождения: со стаей волков и с мирно пасущимися вомбатами. Работу опубликовали в журнале PLOS One.