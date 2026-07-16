Учёные нашли новый вид обезьян в Конго

Учёные описали новый вид обезьян с оранжевыми губами и необычным голосом. Животные обитают в тропических лесах Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на исследование в журнале PLOS One.

Новый вид получил научное название Colobus congoensis. Местные охотники называют этих обезьян ликвели. Это пятый новый вид обезьян, который обнаружили в Африке за последние 75 лет.

Впервые неизвестное животное попало на снимок в национальном парке Ломами в 2008 году. Обезьяна частично скрывалась среди деревьев, поэтому определить её вид тогда не удалось. Ещё одну похожую особь зафиксировали на камеру спустя десять лет.

После этого исследователи начали поиски в лесах между реками Ломами и Луалаба. С 2018 по 2022 год они зарегистрировали 114 встреч с обезьянами на территории площадью около 1,7 тыс. квадратных километров.

Учёные также показали снимки жителям 52 деревень рядом с национальным парком. Животное узнали только в восьми населённых пунктах. Даже местные охотники располагали лишь ограниченными сведениями об этом виде.

Ликвели живут группами численностью до 20 особей и весят около семи килограммов. Их тело покрывает чёрная шерсть, а вокруг рта и носа находится участок оранжево-кремовой кожи. На скулах заметна голая серая кожа, а вокруг анального отверстия растёт белая шерсть.

Ещё одной особенностью стали громкие звуки. Обезьяны издают глубокий рык, который чередуется с характерным фырканьем. По словам исследователей, такой голос отличает их от других представителей рода Colobus.

Генетики изучили образцы тканей животных и сравнили их с музейными материалами. Анализ ДНК подтвердил, что речь идёт о ранее неизвестном виде. Ближайшими родственниками ликвели оказались чёрные колобусы, которые живут примерно в 1,2 тыс. километров к западу.

«Это открытие меняет наше представление об эволюции африканских обезьян», — заявила антрополог Кейт Детвайлер.

По оценке учёных, два вида отделились от общего предка от 3,44 до 5,78 млн лет назад. Исследователи считают этот период самым продолжительным известным разделением внутри рода Colobus. Авторы работы предложили включить Colobus congoensis в Красный список Международного союза охраны природы. Обезьянам угрожают небольшой ареал, вырубка лесов и охота. Учёные также допускают, что в бассейне реки Конго могут обитать другие неизвестные виды приматов.

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