Обезьяна сорвалась с поводка и покусала 10-летнюю девочку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону обезьяна напала на 10-летнюю девочку и покусала её. Ребёнка после инцидента доставили в больницу, где ему сделали уколы от бешенства. Об этом рассказали в пресс-службе СК России по региону.

По данным местных СМИ, животное выгуливала хозяйка на поводке, однако удержать его не смогла. В какой-то момент обезьяна сорвалась и вцепилась девочке в правое бедро. Очевидцы утверждают, что животное и ранее проявляло агрессию по отношению к прохожим. Эти сообщения сейчас также проверяются.

Ранее Life.ru писал, что бойцовская собака разорвала лицо и плечи 6-летней девочке в Севастополе. Мать пострадавшей вместе с подругой, восьмилетним сыном и шестилетней дочерью гуляла в парке на улице Николая Музыки. Дети катались на самокатах, а приятельницы отошли в кафе, чтобы купить себе кофе. Уже в заведении женщина услышала крик дочери и сразу выбежала.