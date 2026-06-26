Группа морских биологов открыла новый вид «ходячих» акул

Международная группа морских биологов обнаружила у берегов Папуа — Новой Гвинеи новый вид небольших донных акул, которые передвигаются по дну «как на ногах». Открытие было опубликовано в Journal of the Ocean Science Foundation 15 июня и было сделано при участии специалистов австралийского Университета Саншайн-Кост.

Новый вид относится к семейству азиатских кошачьих акул, известных своей необычной манерой передвижения. Эти хищники используют грудные и брюшные плавники, чтобы отталкиваться от дна, создавая визуальный эффект «ходьбы». Размер таких акул обычно не превышает 120 сантиметров, а для человека они не представляют опасности.

Обнаруженный вид получил название Hemiscyllium dudgeonae — «ходячая акула Даджен». Имя дано в честь австралийской учёной Кристин Даджен, сыгравшей ключевую роль в исследовании. Впервые необычных особей заметили ещё в марте 2025 года в районе архипелага Амфлетт. Тогда учёные обратили внимание на нетипичный окрас: вместо привычного леопардового рисунка у рыб были коричневые пятна и белые полосы.

Позднее выяснилось, что в регионе обитает как минимум 12 особей разных возрастов. Изначально предполагалось, что необычная окраска связана с особенностями среды обитания. Однако последующий ДНК-анализ подтвердил, что речь идёт о ранее неизвестном виде.

Ранее учёные выяснили, что кашалоты, обитающие по разные стороны Средиземного моря, используют разные вокальные «диалекты», которые влияют на их социальное поведение. Матриархальные группы этих животных на востоке и западе региона отличаются ритмическими рисунками щелчков, с помощью которых они общаются.