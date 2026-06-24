Кашалоты Средиземноморья «говорят» на разных диалектах — их подслушали учёные

У кашалотов, обитающих по разные стороны Средиземного моря, обнаружили разные вокальные «диалекты». Матриархальные группы на востоке и западе используют различные ритмические рисунки щелчков для общения и формирования социальных структур. Занятное открытие описано в исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B.

Кашалоты общаются с помощью последовательностей коротких щелчков — так называемых кодов. Однако ритмический паттерн, известный как диалект, отличается между группами. Важно, что животные взаимодействуют друг с другом только в том случае, если говорят на одном диалекте и принадлежат к одному «голосовому клану».

«Диалект используется для формирования социальных структур, в рамках которых эти животные будут сотрудничать», — пояснил соавтор исследования доктор Люк Ренделл из Университета Сент-Эндрюс, проведя параллель с тем, как людям комфортнее общаться с теми, кто говорит схожим образом.

Учёные проанализировали гидрофонные записи, сделанные в период с 2003 по 2021 год у берегов Греции (восточная часть) и у Балеарских островов (западная). Выяснилось, что большинство кодов включали четыре щелчка, но ритм отличался: западные киты предпочитали код 3+1 (три равноудалённых щелчка, пауза, ещё один щелчок), а восточные — более быстрый вариант, хотя изредка использовали и западный.

«Киты на востоке помнят старые обычаи, но они двигаются дальше, и у них есть немного другая версия того, что является тем же самым общим типом коды, но они немного эволюционировали; они изменили её», — отметил учёный.

По мнению Ренделла, кашалоты сначала заселили запад Средиземного моря, затем мигрировали на восток, где их диалект эволюционировал, ускорившись. Это открытие даёт новое понимание того, как возникают диалекты у животных. Исследователи подчёркивают, что изоляция популяций играет ключевую роль в культурной эволюции как у китов, так и у людей. Это первый случай, когда удалось не просто зафиксировать разные диалекты, но и проследить возможный механизм их возникновения.

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