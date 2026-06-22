Человек создал для них рай: Учёные объяснили, почему прожорливые испанские слизни не уйдут из России

Испанский слизень может закрепиться в большинстве городов России в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, итоги их исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

Учёные изучили распространение инвазивного вида на территориях, где раньше этот моллюск не встречался. Для этого они использовали данные о путях миграции слизня в азиатском регионе и разработали математическую модель его экспансии.

Новые расчёты показали, что главным фактором расселения выступает не только климат. По данным исследователей, сильнее на этот процесс влияет деятельность человека.

«Мы наблюдаем чёткий паттерн: вид первоначально появляется в городской среде или на приусадебных участках и лишь впоследствии предпринимает попытки внедриться в естественные биоценозы. Мы интегрировали в расчеты данные дистанционного зондирования Земли по категориям землепользования, степени урбанизации и интенсивности ведения сельского хозяйства», — прокомментировал старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Иван Нехаев в беседе с газетой «Известия».

По его словам, специалисты выявили устойчивую закономерность. С большой долей вероятности в долгосрочной перспективе испанские слизни станут спутниками человека — как грызуны или тараканы.

По словам Нехаева, человек меняет среду обитания, влияет на климатические параметры и создаёт для моллюсков дополнительные укрытия. Эти процессы помогают чужеродным видам занимать новые экологические ниши. Исследователь также отметил, что снижение биоразнообразия ослабляет локальные экосистемы. В таких условиях испанскому слизню проще закрепляться в новых регионах.

Авторы работы считают, что дальнейшее распространение вида может затронуть значительную часть городской среды. Особенно это касается территорий, где человек уже серьёзно изменил природные условия.

Испанский слизень (Arion vulgaris) — это инвазивный вид наземных брюхоногих моллюсков, который изначально обитал в Юго-Западной Европе, но из-за торговли растениями и глобального потепления массово распространился по Центральной и Северной Европе, став серьёзным сельскохозяйственным вредителем. В отличие от местных видов, он достигает крупных размеров (до 12–15 см), чрезвычайно прожорлив, всеяден (поедает живые растения, падаль и фекалии), практически не имеет естественных врагов из-за густой и невкусной слизи и способен к самооплодотворению, откладывая до 400 яиц за сезон, что приводит к взрывному росту популяций и полному уничтожению урожая на огородах в дождливые годы.