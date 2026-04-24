Самые знаменитые сиамские близнецы СССР: Как жили и страдали Даша и Маша Кривошляповы

4 января 1950 года в московском роддоме № 4 родились девочки, которым суждено было стать самыми известными сиамскими близнецами в истории СССР. Марию и Дарью Кривошляповых врачи не разделили — это было технически невозможно. Вместо этого они прожили вместе 53 года, установив негласный рекорд долголетия среди сиамских близнецов. Life.ru решил вспомнить историю их мучительной, но всё же человеческой жизни.

Обстоятельства рождения и шок для семьи

Биография первых сиамских близнецов СССР: Мария и Дарья Кривошляповы. Фото © Wikipedia

Маша и Даша родились в 1950 году, в семье шофёра и 19-летней портнихи Екатерины. Беременность протекала без патологий, но УЗИ в СССР тогда ещё не существовало (первый аппарат появится в 1958 году). О том, что в утробе двое детей, сросшихся животами и тазом, никто не подозревал. Роды длились двое суток. Врачи решились на кесарево сечение, только когда жизнь матери оказалась под угрозой. Операцию делал главный акушёр-гинеколог Москвы Александр Лурье. Когда он увидел новорождённых, то, по воспоминаниям ассистентов, побледнел и якобы прошептал: «Господи, что же это такое?»

Акушерка упала в обморок. Решение приняли мгновенно: мать разлучат с детьми. Екатерине сказали, что девочки родились мёртвыми. Через несколько дней она всё же узнала правду — ей показали детей через стекло. Женщина не выдержала, у неё случился психоз. Два года она провела в психиатрической лечебнице. Отец, работавший в гараже Лаврентия Берии, подписал фиктивное свидетельство о смерти близнецов, чтобы скрыть «позор» семьи. Девочек после этого отправили в закрытое учреждение под названием Институт педиатрии АМН СССР. Там они были не детьми, а живыми экспонатами и государственной собственностью.

Исследования и опыты над сиамскими близнецами

Сиамские близнецы Мария и Дарья Кривошляповы в молодости: как выглядели и жили рекордсменки по продолжительности жизни среди сиамских близнецов. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Олег Власов

Что же говорили эксперты? Поставили диагноз — ишиопаги. То есть сращение в области таза и нижних отделов позвоночника. У сестёр было две головы, четыре руки и три ноги при рождении, третья оказалось рудиментарной, с девятью пальцами, позже её ампутировали. Общими оказались толстый кишечник, мочевой пузырь и кровеносная система. Зато сердца, лёгкие, желудки, позвоночники и нервные системы — разные.

Именно из-за различий в нервной системе Маша и Даша чувствовали боль по-разному. Если одну били, вторая могла ничего не ощущать. Спать они могли только в позе «валет» — одна головой к ногам другой. В институте над ними ставили опыты. Физиолог Пётр Анохин, формально опекавший девочек, разрешал исследования: их морозили, морили голодом, проверяли реакцию на электрические разряды. «Нас кололи иголками, смотрели, кричим ли мы одновременно, — рассказывала Даша в одном из редких интервью. — Мы были как кролики». Но был ли у них шанс жить обычной жизнью?

Взросление и попытка жить как все

Первые сиамские близнецы СССР: Маша и Даша Кривошляповы. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Олег Власов

В 1964 году близнецов перевели в специализированный интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в Новочеркасске. Там они впервые увидели других детей. Те не приняли сестёр, начались издевательства. Девочек дразнили «сиамскими уродцами». В ответ они огрызались: «Мы одной крови, а вы все чужие». Жить в интернате становилось невыносимо. В 1970 году, едва достигнув совершеннолетия, Маша и Даша сбежали в Москву. Без документов, без жилья и без профессии они три недели ночевали на вокзалах, пока их не подобрали сотрудники дома для престарелых № 6. Там и прошла большая часть их взрослой жизни — среди стариков, в двухкомнатной палате на окраине.

Однако перестройка принесла внимание к судьбе Кривошляповых. В 1990-е годы журналисты из Франции, Германии и США приезжали к ним с камерами. Сестёр возили в Лион и Берлин, дарили подарки. В Москве им наконец выделили отдельную квартиру на улице 8 Марта.

Появились и деньги. А вместе с ними и горькое лекарство от одиночества. Сёстры начали пить. Алкоголь всасывался в общий кровоток, и пьянели они одновременно. Маша и Даша кодировались, срывались, снова кодировались. Алкоголь разрушал организм, но давал иллюзию свободы.

«Прожили долго и умерли в один день»

Как и почему скончались первые сиамские близнецы СССР? Судьба Маши и Даши Кривошляповых. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Олег Власов

В апреле 2003 года 53-летние сёстры почувствовали себя плохо. У Марии случился острый инфаркт миокарда. Врачи скорой констатировали: помочь уже нельзя. Даша всё это время находилась рядом, но её решили не пугать. «Маша просто спит», — сказали ей. 13 апреля 2003 года Мария Ивановна Кривошляпова умерла. Дарья оставалась прикреплённой к её телу ещё 17 часов. Она не понимала, почему сестра не просыпается, почему похолодела кожа. Наконец медсёстры не выдержали и сказали правду. Даша закричала и почти сразу потеряла сознание. Кровь, отравленная продуктами распада тканей умершей сестры, вызвала у неё необратимую интоксикацию. 14 апреля 2003 года Дарья тоже ушла из жизни. Прах сестёр похоронили на Пятницком кладбище Москвы в одном гробу.

Сёстрам Кривошляповым приходилось выживать в системе, которая их прятала, использовала, а под конец просто погубила. Их главный рекорд — 53 года совместной жизни — долгое время фигурировал в Книге рекордов Гиннесса как максимальная продолжительность жизни для неразделённых сиамских близнецов. Сегодня у этого рекорда другие имена, но история Маши и Даши осталась самой пронзительной в советской хронике.