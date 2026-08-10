Не интеллекта ради: Учёные доказали, что мозги приматов выросли ради неочевидной цели

Большой мозг приматов мог появиться прежде всего из-за необходимости лучше видеть, а не больше думать. К такому выводу пришли учёные, проследив развитие разных его областей примерно за 56 млн лет. Об этом пишет журнал Science.

Исследователи провели микро-КТ современных и ископаемых черепов, а затем создали виртуальные слепки их внутренней полости. Такой подход позволил сравнить размеры отдельных частей неокортекса у давно вымерших и ныне живущих видов.

Результаты не подтвердили распространённую гипотезу о том, что в ходе эволюции у приматов непропорционально увеличивалась лобная доля, связанная со сложным мышлением. Она росла примерно теми же темпами, что и мозг в целом.

Совсем другую картину учёные увидели в областях, участвующих в обработке зрительной информации. У долгопятов, обезьян и человекообразных они увеличивались особенно быстро.

Одновременно у этих групп становились крупнее отверстия в черепе, через которые проходят зрительные нервы. Исследователи считают это признаком того, что в мозг поступало всё больше визуальной информации.

Таким образом, одним из главных двигателей развития крупного приматского мозга могла стать не потребность в абстрактном мышлении сама по себе, а усложнение зрения и обработки увиденного. Такая особенность у предков обезьян и человека возникла как минимум десятки миллионов лет назад.

Недавно учёные предложили новую версию происхождения зрения у позвоночных. По их гипотезе, человеческие глаза в конечном счёте восходят к светочувствительной системе крошечного морского существа, жившего почти 600 млн лет назад.