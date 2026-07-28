Мир стал сереть, и это не мода: Психолог объяснила, почему яркие цвета исчезают из нашей жизни

Разноцветные машины во дворах, розовые телефонные аппараты на кухнях, оранжевые кресла в салонах самолётов — ещё несколько десятилетий назад мир буквально пестрел красками. Сегодня по дорогам едут одинаковые чёрные кроссоверы, витрины магазинов красят в графит, а самолётные ряды превращаются в серую трубу. Life.ru разбирается, что происходит с мозгом человека, когда краски вокруг гаснут одна за другой, и почему это далеко не безобидная смена моды.

Зачем мозгу вообще нужен цвет

Почему яркие цвета исчезают из городов и магазинов. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Способность различать яркие пятна досталась человеку не для красоты. Миллионы лет цвет служил сигналом: спелый плод, ядовитая ягода, хищник в траве. Мозг научился реагировать на цветную вспышку моментально, ещё до того, как человек успевал осознать увиденное, уверяет клинический психолог Елена Соломеина.

Действительно, кора головного мозга антропогенетически формировалась в условиях, где цвет выполнял важнейшую сигнальную функцию. Кора реагирует на яркое цветовое пятно вспышкой активности затылочных отделов мозга, которые в свою очередь активируют переработку сигнала по двум направлениям: что (кто) и где. В переработке такого сигнала принимает участие практически вся кора, это довольно сложный механизм. Елена Соломеина Клинический психолог

В эту цепочку включается ретикулярная формация — структура, которая держит кору в состоянии бодрствования. Она словно даёт мозгу команду: сейчас не время расслабляться, вокруг происходит что-то важное. Так каждый яркий предмет когда-то помогал предку выжить, а мозг привык считывать цвет как повод собраться.

Почему яркость стала восприниматься как опасность

Как цвет влияет на мозг человека: объяснение психолога. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Раньше цветной сигнал появлялся редко и означал что-то конкретное. Сейчас же на человека круглые сутки обрушивается лавина рекламных баннеров, уведомлений и ярких экранов. Мозг воспринимает такую нагрузку не как радость, а как угрозу. Сигнальная система запускает выброс адреналина, а сам организм расценивает его как знак опасности. Житель большого города листает ленту в телефоне, видит десятки кричащих цветов подряд и незаметно для себя копит стресс, будто отбивается от стаи хищников.

Именно поэтому массовое бегство в серую палитру — не каприз дизайнеров и не мода на минимализм. Это коллективная попытка мозга хоть где-то выключить сигнал тревоги, которым и так завален весь день. Серый экран телефона и серый фасад торгового центра превращаются в редкие островки тишины среди постоянного шума.

Побег в серое: ложное чувство спокойствия

Как реклама заставляет мозг бояться ярких цветов. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Монохромный интерьер магазина, чёрный корпус телефона, серый салон самолёта дарят человеку ощущение покоя. Кора мозга перестаёт получать резкие цветовые сигналы и переходит в спокойное, почти сонное состояние. Никаких вспышек и лишней тревоги, только ровный серый фон вокруг. Но у этого расслабления есть обратная сторона. Отсутствие возбуждения кора считывает не как безопасность, а как изоляцию от мира. Раз сигналов нет, значит, человек спрятался, а прятаться, если верить организму, приходится не просто так. И тревога никуда не уходит, она просто меняет форму.

Такие ощущения способствуют развитию вторичных тревожно-депрессивных состояний. При этом хочется заметить, что «спрятанность» таких состояний бывает, как правило, высока, что создаёт дополнительные трудности в коррекции. И переживание таких ощущений тоже может быть глубоким именно в силу их латентности. Елена Соломеина Клинический психолог

Скрытая цена серости

Почему минимализм может быть опасен для психики. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Организм в сером мире начинает вторично производить тревогу сразу по двум причинам. Первая: раз всё так спокойно, значит, где-то рядом есть угроза, от которой стоит прятаться. Вторая: человек чувствует себя одиноким, будто весь мир отгородился от него глухой стеной. Постоянное монохромное пространство создаёт у человека избыточное чувство стабильности и словно выключает сигнальную систему целиком.

На уровне ощущений это выглядит как снижение эмоциональной чувствительности: радость и грусть становятся тише, а краски жизни в буквальном смысле блекнут. Опасность в том, что такие состояния прячутся глубоко и долго остаются незамеченными. Человек не жалуется на тревогу впрямую, он просто постепенно теряет вкус к жизни. Со стороны это выглядит как спокойствие и сдержанность, а внутри годами копится усталость, о которой человек может даже не догадываться.

Что делать: не крайность, а баланс

Психолог объяснила, почему мир вокруг стал сереть. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полностью вернуть яркие семидесятые не получится, да это и не нужно. Достаточно там, где это зависит от нас самих, добавлять цветные акценты: подушку на сером диване, картину на белой стене, тёплый свет вместо холодной лампы. Минимализм и аляповатые пластиковые украшения — это, по сути, два конца одной шкалы, а не единственно верный путь.

Играть с освещением и формой можно и в самом строгом интерьере: тёплая лампа вместо холодной, деревянная полка вместо глянцевого пластика. Кричащий калейдоскоп для этого совсем не обязателен. «Не думаю, что всё происходящее в сфере архитектуры и дизайна является окончательно сформированным. Минимализм, равно как и аляповатые пластиковые украшения, всего лишь полюс некой шкалы. Противоположный, да, но полюс. Думаю, что решение ситуации, равно как и вектор развития, в уходе от экстремальных решений, поиске компромиссов», — считает Елена Соломеина.

Старые фото с пёстрыми автомобилями и разноцветными телефонами трогают нас не только ностальгией. Они напоминают, каким разным может быть мир вокруг человека. Серый цвет не враг сам по себе, опасна именно крайность, в которую мозг незаметно загоняет себя сам. Кстати, тело подаёт похожие тревожные сигналы и через еду: организм тоже требует сладкое, солёное и жирное не просто так. Компромисс между цветом и спокойствием — то немногое, что реально в силах каждого из нас изменить уже сегодня.