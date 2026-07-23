Никакого насилия над собой: Как перестать ненавидеть уборку — четыре лайфхака от психолога

Для многих наведение порядка сродни каторге — времени уходит масса, а силы испаряются мгновенно. Как изменить этот сценарий и даже начать получать удовольствие от процесса, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Первый и главный приём — превратить рутину в ритуал. Если распахнуть окна, впустить свежий воздух и настроиться на мысль, что вместе с пылью уходит хаос не только из квартиры, но и из жизни, то финал с сияющими поверхностями принесёт настоящее удовлетворение.

Второй шаг — дробить фронт работ. Психолог советует не пытаться объять необъятное за один присест. Сегодня — протереть поверхности, завтра — вымыть полы, послезавтра — пройтись пылесосом. Мелкие задачи выполняются быстрее и не формируют ощущение неподъёмной миссии.

Третий важный момент — вовремя останавливаться. Если силы закончились на середине генеральной уборки, не надо корить себя и геройствовать. Незавершённое лучше перенести на следующий день. Иначе мозг зафиксирует: уборка — это тяжко, и в следующий раз будет саботировать инициативу.

Четвёртый лайфхак — фон. Убираться в тишине неправильно, добавила Абравитова в разговоре с «Вечерней Москвой». Стоит включить подкаст, сериал или любимый плейлист, и мозг переключится: ему будет казаться, что он занят чем-то приятным, и сопротивления процессу не возникнет. Так уборка из врага превращается в нейтральное, а то и приятное занятие.

Ранее журналисты проверили на практике советы по уборке от руководителя клининговой компании. Часть рекомендаций оказалась полезной, а вот некоторые советы лишь добавили грязи.