Не только губки: Названы 7 ошибок при уборке кухни, которые незаметно портят мебель и технику

Кухня требует регулярного ухода, однако ошибки при уборке могут привести к повреждению поверхностей и бытовой техники. Металлические губки, агрессивная бытовая химия, а также редкая очистка слива или вытяжки со временем становятся причиной износа материалов, появления неприятных запахов и налёта. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала Life.ru, каких ошибок стоит избегать.

Одной из самых распространённых ошибок при очистке плиты эксперт назвала использование металлических губок и абразивных порошков. Такие средства могут поцарапать эмаль, нержавеющую сталь и стеклокерамику. Вместо них лучше выбирать мягкие губки или салфетки из микрофибры, а также специальные чистящие средства.

Чтобы сохранить поверхность в хорошем состоянии и избежать сложных загрязнений, важно соблюдать регулярный уход. Плиту лучше очищать после каждого приготовления пищи: свежий жир удалить намного проще, чем застарелый. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

Ещё одна частая ошибка — очищать только видимую часть раковины и забывать про слив. Именно там скапливаются остатки пищи и жир, из-за чего появляется неприятный запах. Раковину желательно промывать ежедневно, уделяя внимание не только сливу, но и зоне вокруг смесителя. После уборки поверхность лучше вытирать насухо, чтобы не образовывался известковый налёт.

При уборке холодильника часто остаются без внимания уплотнители дверцы, дренажное отверстие и внутренние стенки. Именно в этих местах скапливаются грязь и влага. Полностью мыть холодильник рекомендуется не реже одного раза в полгода — это помогает поддерживать чистоту и предотвращает появление неприятных запахов.

Не стоит откладывать и очистку духовки до генеральной уборки. Чем раньше удалить жир и нагар, тем легче это сделать. При этом лучше использовать специализированные средства для удаления жира и нагара: неподходящая бытовая химия может оказаться неэффективной или не подойти для конкретного покрытия.

Без регулярной уборки часто остаются пространство за холодильником и плитой, фильтры вытяжки, вентиляционные решётки, уплотнители холодильника, стыки между столешницей и фартуком, а также цоколи кухонного гарнитура. Именно здесь обычно скапливаются жир, пыль и влага, поэтому эти зоны стоит включить в еженедельный план уборки.

Не менее важно правильно выбирать бытовую химию. Для нержавеющей стали подходят специальные средства без абразивов, для деревянных поверхностей — мягкие нейтральные составы без хлора и агрессивных щелочей. Натуральный камень нельзя обрабатывать кислотными средствами, поскольку они могут повредить поверхность.

Если возникают сомнения при выборе бытовой химии, стоит ознакомиться с рекомендациями производителя мебели или техники. Кроме того, нельзя смешивать разные чистящие средства. Например, сочетание хлорсодержащих и кислотных составов может привести к выделению токсичных паров, опасных для органов дыхания и слизистых оболочек.

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