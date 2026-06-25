Развалится после первой стирки: Как определить долговечность одежды ещё в магазине

Качество одежды стоит оценивать ещё в магазине, не дожидаясь первой стирки. В Роскачестве рассказали Life.ru, что покупателям следует внимательно изучать состав ткани, качество пошива и маркировку изделия, чтобы не потратить деньги на вещь, которая быстро потеряет форму и внешний вид.

Первым делом специалисты советуют обратить внимание на этикетку. Для повседневной носки оптимальным вариантом считаются смесовые ткани, в которых натуральные волокна составляют не менее 45%, а синтетические — не более 55%.

«Если синтетических волокон более 70%, от покупки лучше отказаться: такая ткань практически не дышит и с высокой вероятностью быстро потеряет форму после первой же стирки», — сообщили в пресс-службе Роскачества.

Эксперты отмечают, что умеренное содержание синтетики помогает одежде меньше мяться и снижает вероятность образования катышков. При этом натуральные волокна обеспечивают комфорт и воздухопроницаемость ткани.

Не менее важно внимательно осмотреть качество пошива. Швы должны быть ровными и прочными, без торчащих ниток. На карманах и в местах крепления фурнитуры должны присутствовать машинные закрепки, которые помогают изделию выдерживать нагрузку при носке. Кроме того, низ брюк и рукавов должен быть аккуратно обработан, чтобы ткань не осыпалась и не деформировалась со временем.

Специалисты рекомендуют проверить и сам материал. Качественная ткань должна быть приятной на ощупь, достаточно плотной, но не слишком жёсткой, а после сжатия быстро восстанавливать первоначальную форму.

Особое внимание стоит уделить подкладке. Предпочтительнее выбирать изделия с подкладкой из хлопка или вискозы. Подкладка из чистого акрила может свести на нет преимущества основной ткани и ухудшить комфорт при носке.

Много полезной информации содержит и маркировка изделия. На ярлыке обязательно должны быть указаны состав ткани, страна-производитель и рекомендации по уходу.

«Если на ярлыке указано, что вещь можно только сдавать в химчистку, это серьёзный повод задуматься. Для повседневной носки предпочтительнее выбирать одежду, которую можно стирать дома в щадящем режиме», — подчеркнули в Роскачестве.

Ранее Life.ru писал, что специалисты Роскачества обнаружили в школьных брюках для мальчиков от ряда производителей повышенное содержание фенола. По итогам исследования полностью соответствующими требованиям были признаны изделия лишь нескольких брендов.