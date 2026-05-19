Чай для зеркала, воск для ванной: Журналист протестировала лайфхаки клинера и выбрала лучшие

Руководитель клининговой компании Екатерина Даниленко поделилась с «Вечерней Москвой» секретами уборки, а корреспондент издания опробовала методы на деле. Базовый набор профессионального клинера стоит около 30 тысяч рублей, но есть хитрости, которые позволяют обойтись без него. Один из советов — очистить зеркало настоем крепкого чая с ложкой соли, а остатки убрать сухой салфеткой без ворса. Однако лайфхак провалился: зеркало стало ещё грязнее из-за разводов.

Успешно сработали два других метода. Добавление кондиционера для стирки белья в воду для смачивания тряпки перед уборкой пыли на шкафах дало приятный аромат чистоты, в пыль стала оседать меньше, что особенно важно для труднодоступных мест. Также удалось спасти обои: следы от фломастеров и маркеров легко удаляются губкой с тёплой водой или трёхпроцентной перекисью водорода с ватным диском.

Для борьбы с известковым налётом в ванной эксперт посоветовала после очистки протереть кран салфеткой с воском от свечи. Этот метод мягко воздействует на поверхность, не повреждает покрытие и делает кран глянцевым. Если использовать ароматическую свечу, приятный запах сохранится надолго.

Кстати, на кухне могут скапливаться опасные бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и листерии. Ранее в Роскачестве рассказали, какие неочевидные места требуют особого внимания при уборке.