В Роскачестве назвали неожиданные грязные зоны на кухне, которые все не замечают

На кухне могут скапливаться опасные бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и листерии. В Роскачестве рассказали, какие неочевидные места требуют особого внимания при уборке, иначе риск распространения инфекции возрастает в разы.

В пресс-службе организации сообщили Life.ru, что одной из самых загрязнённых вещей на кухне остаётся обычная губка для мытья посуды.

«Микробы активно размножаются во влажной среде, поэтому губки и тряпки необходимо менять каждую неделю», — отметили в Роскачестве.

Не менее опасными специалисты называют разделочные доски, особенно деревянные. Микротрещины в них становятся идеальной средой для размножения бактерий. После разделки сырого мяса или рыбы доску нельзя просто ополаскивать — её необходимо обрабатывать кипятком или специальными моющими средствами.

Эксперты также советуют использовать отдельные разделочные доски для мяса, рыбы, овощей и хлеба.

В группе риска находятся и поверхности, к которым постоянно прикасаются во время готовки: ручки холодильника и плиты, кухонные выключатели и краны. Их очищают значительно реже, хотя именно там скапливается большое количество загрязнений.

Отдельное внимание в Роскачестве призвали уделять резиновым уплотнителям холодильника. В них попадают частицы еды и влага, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.

Сам холодильник также относится к числу проблемных зон. Соки от сырого мяса, капли молочных продуктов и остатки пищи ускоряют рост микрофлоры внутри.

«Размораживать и мыть холодильник с моющими средствами необходимо не реже одного раза в месяц», — подчеркнули эксперты.

Специалисты рекомендуют хранить сырые продукты в герметичных контейнерах, а после уборки дополнительно дезинфицировать холодильник — например, раствором уксуса или хлорсодержащими средствами.

В Роскачестве подчеркнули, что регулярная уборка и внимание к скрытым зонам кухни позволяют значительно снизить риск распространения опасных бактерий и защитить здоровье всей семьи.

