Эксперт назвал 7 ошибок в уходе за мебелью из дерева и ДСП: от батареи до горячей кружки

Мебель из дерева и ДСП чаще всего выходит из строя не из-за качества, а из-за ошибок в быту. Неправильная уборка, сухой воздух и привычка ставить горячую кружку на стол способны за несколько месяцев испортить даже дорогие изделия. Совладелец и руководитель мебельной мастерской Ladygin Олег Ладыгин в разговоре с Life.ru перечислил семь типичных ошибок в уходе за мебелью из дерева и ДСП, которые приводят к трещинам, деформации и поломкам. По его словам, главная проблема — игнорирование базовых правил эксплуатации, от расстояния до батареи до обычной уборки.

Ошибка № 1. Главные враги — батарея и сырость

Дереву одинаково вредит пересушенный воздух и повышенная влажность. Это приводит к трещинам и деформации. Простые правила — не ставьте мебель ближе полуметра к отопительным приборам, регулируйте микроклимат в диапазоне 40-60%. ДСП от сухости сжимается, края «гуляют», ламинация может отслоиться. Оптимальные цифры на гигрометре — не меньше 55%. Безопасное расстояние до батареи — 0,5–0,7 метра Олег Ладыгин Совладелец и руководитель мебельной мастерской Ladygin, которая создает эксклюзивную авторскую мебель на заказ

Ошибка № 2. Мокрая тряпка — медленная смерть

Влага постепенно проникает в мельчайшие трещинки деревянного покрытия, из-за чего оно мутнеет, а стыки разбухают. Чтобы правильно вымыть такую поверхность, используйте хорошо отжатую безворсовую салфетку, а после влажной обработки сразу вытирайте всё насухо.

Что касается ДСП, здесь ситуация ещё строже: если капли попадают на незащищённую часть или в стык, плита вспучивается, и восстановить её не получится — только менять. Даже влагостойкая ламинация не спасёт, если вода затечёт под торец. Поэтому формула уборки для ДСП жёсткая: сначала смахнуть пыль микрофиброй или фланелью, затем снять грязь слегка влажной тряпкой и сразу же пройтись сухой, чтобы убрать остаточную испарину.

Ошибка № 3. Химия из супермаркета — лотерея

Универсальные чистящие средства с абразивами, щелочью или кислотой оставляют на деревянной поверхности микроповреждения и делают её тусклой. Для ухода выбирайте мягкое мыло, соду с маслом или специальные полироли. Обязательно перед применением протестируйте средство на незаметном участке.

Для ДСП под запретом сода, растворители, хлор, аммиак, кислоты и пасты с абразивными частицами — даже агрессивные ПАВ способны повредить защитную плёнку. Ваш арсенал: pH-нейтральные средства, а также влажная микрофибра с каплей мягкого мыла.

Ошибка № 4. Осторожно, горячее!

Пятна от кружек с кипятком на деревянной поверхности — это классика. Чтобы их избежать, используйте подставки, но не резиновые (они парят) и не пластиковые (могут расплавиться). Если неприятность уже случилась, есть лайфхак: прогладьте пятно утюгом через хлопковую ткань.

Для ДСП правила те же: горячую кастрюлю ставьте на термоподставку, стакан — на пробковую подложку. Метод с утюгом иногда даёт результат, но гарантий нет — ламинация может не пережить повторного нагрева.

Ошибка № 5. Царапины — не мелочь

Царапина на деревянной поверхности — проблема, но не критичная, потому что её можно отреставрировать. Вооружитесь восковым карандашом, маслом или ядром грецкого ореха (последнее подходит для нелакированной мебели). Эти средства помогут зашлифовать дефекты.

На ДСП даже маленькая трещинка — это пробоина в защитной броне, через которую внутрь попадает жидкость, и начинается разрушение. «Залечить» повреждение не получится, можно лишь замаскировать его с помощью воскового карандаша в тон. Поэтому особенно тщательно оберегайте такие поверхности от ножей, ключей и прочих острых предметов.

Ошибка № 6. Перегруз — поломка, которой можно избежать

Дерево — прочное, но не вечное, поэтому вовремя разгружайте поверхности. Понять, что пора, можно по таким признакам: полки прогибаются, ящики скрипят, фурнитура отлетает. Рассчитать допустимую массу заранее не получится, потому что не существует универсальной таблицы. Несущая способность зависит от породы дерева, толщины доски, расстояния между опорами и способов крепления.

Для ДСП, в отличие от дерева, есть точные цифры по ГОСТу. Полка толщиной 16 мм длиной 60–80 см выдержит до 30 кг, длиной 80–100 см — не более 20 кг. Всё, что длиннее метра, — максимум 10 кг. Стандартный ящик из ДСП рассчитан на 10–15 кг.

Ошибка № 7. Петли и ручки — невидимый фронт

От вибрации и усадки деревянной мебели петли со временем ослабевают, а дверцы перекашиваются. Раз в полгода берите отвёртку и подтягивайте крепёж — такая профилактика продлевает жизнь мебели на годы.

У ДСП рыхлая структура, поэтому при расшатывании крепеж вырывается «с мясом». Восстановить повреждённое место сложно — потребуются специальные ремонтные планки или втулки. Проверяйте состояние фурнитуры раз в 3–6 месяцев и не забывайте смазывать механизмы.