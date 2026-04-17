Хвостик — на подушке, в морозилке — ушки: Почему плюшевым друзьям нужны холод и стирка в горячей воде

Аллергия — это не столько «вредные» вещества вокруг нас, сколько гиперреакция иммунной системы. Она может формироваться на фоне генетики, загрязнённого воздуха, питания и общей токсической нагрузки. А источником аллергии могут стать самые неожиданные вещи в доме. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт, нутрициолог, генеральный директор компании «Буарон» в России Ирина Никулина.

Так, любимый свитер может стать источником аллергии. Сама шерсть редко является сильным аллергеном, но она отлично накапливает пыль, пылевых клещей, остатки стиральных средств и микрочастицы загрязнений. Если вещь долго лежала в шкафу или редко стирается, она может провоцировать чихание, зуд и различные кожные реакции. Похожая ситуация с любым домашним текстилем — шторами, пледами, мягкой мебелью.

«Мы часто грешим на пыльцу деревьев или растений, подозревая у себя поллиноз, но настоящая война иммунной системы разворачивается не на улице, а в стенах собственного дома», — предупреждает эксперт.

И это не просто гипотеза. Исследования показывают, что ношение шерстяного свитера (особенно того, что давно не стирался) увеличивает объём вдыхаемых аллергенов клещей в 10-11 раз по сравнению с чистой футболкой. Шерсть — идеальный пылесборник. В ней живут пылевые клещи, чьи продукты жизнедеятельности и вызывают чихание, в шерсти также легко оседают остатки стиральных средств. Реакцию зачастую вызывает не сама одежда из шерсти, а то, что в ней накопилось.

Как избавиться: • Термическая атака: cтирайте текстиль при температуре не ниже 60 °C — только так уничтожаются клещи. • Сезонная гигиена: прежде чем убрать зимние вещи в шкаф на лето (или наоборот), обязательно стирайте или сдавайте их в химчистку. • Отказ от агрессивной химии: используйте гипоаллергенные средства без отдушек и обязательно включайте режим дополнительного полоскания, чтобы вымыть остатки порошка или геля для стирки.

«Помимо явного аллергического насморка и зуда, существует отсроченная реакция — «туман» в голове, хроническая усталость, перепады настроения. Если вы списываете это на погоду или недосып, возможно, пора проверить невидимые углы дома», — добавила специалист.

Неожиданные источники аллергенов, на которые стоит обратить внимание: 1. Почва в цветочных горшках. Влажная земля — идеальный инкубатор для плесневых грибков. Споры летят в воздух и становятся причиной хронического кашля. Присыпьте землю слоем декоративных камешков или аквариумного грунта — это поможет заблокировать испарение спор. 2. Шторы и ковры. Ворс и любой домашний текстиль — это «губка» для пылевых клещей. Даже мощный пылесос не всегда справляется с ними. По возможности замените ковролин на твёрдые покрытия (ламинат, плитку), а тяжёлые портьеры — на жалюзи или лёгкие хлопковые или льняные шторы, которые легко стирать.

3. Мягкая мебель. Диваны и кресла также годами копят в себе пылевых клещей. Старайтесь хотя бы раз в полгода проводить химчистку мягкой мебели. 4. Влажные стены и стыки труб. Чёрные точки в ванной или на оконных откосах — это не грязь, а грибок. Его споры крайне токсичны для иммунитета. Поддерживайте влажность в доме на уровне 40-50% и тщательно герметизируйте швы.

5.Мягкие игрушки. В детской они становятся резервуаром пылевых клещей №1. Раз в неделю отправляйте «плюшевых друзей» в морозилку на 6-8 часов (низкие температуры убивают клещей не хуже стирки) или стирайте их в горячей воде. 6.Старые подушки и матрасы. Перьевые подушки — табу для аллергиков. Они буквально набиты аллергенами. Старайтесь выбирать гипоаллергенные спальные принадлежности или хотя бы специальные противоаллергенные чехлы на одеяла и подушки. 7.Очистители воздуха без должного ухода. Сам прибор может стать источником проблемы, если фильтры не менять вовремя. Выбирайте технику с HEPA-фильтром (они используются для улавливания микрочастиц пыльцы и клещей) и меняйте их строго по инструкции.

Снизить влияние домашних аллерготриггеров можно только системным подходом: регулярная влажная уборка, климат-контроль и минимум пылесборников среди интерьера. Ведите дневник наблюдений, отмечая, когда именно появляется «туман» в голове или зуд. Возможно, причина не в домашнем животном или поллинозе, а в старом ковре, который давно стоит вынести за пределы квартиры.

«При выраженных симптомах, перепадах настроения или подозрении на перекрёстную аллергию не занимайтесь самолечением. Современная диагностика у аллерголога-иммунолога (кожные пробы или анализ крови на специфические IgE) быстро расставит все точки над «i». Дополнительно для избавления от аллергии можно воспользоваться натуральными гомеопатическими препаратами», — заключила собеседница Life.ru.

