«Правило двух недель»: Россиянам объяснили, когда и как открывать дачный сезон-2026

Каждую весну сотни тысяч россиян задаются одним и тем же вопросом: когда уже наконец можно ехать на дачу? Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru подчеркнул, что ответ зависит не от красной даты в календаре, а от состояния земли и погоды за окном.

Политик и эксперт предупредил о самой распространённой ошибке дачников – стремлении сорваться на участок сразу после первой оттепели. Он советует руководствоваться простым и понятным «Правилом двух недель».

Дачный сезон в 2026 году лучше открывать через две недели после полного таяния снега в городе. Объясняю почему: когда в Москве или области снег сошёл, на участке он точно уже растаял. К этому моменту земля оттает, перестанет «плыть» под ногами и будет готова к первым работам. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

«В мокрую грязь нельзя ни ходить, ни сажать. Перекопка сырой почвы уничтожает её структуру: весной вы получите глинистые «кирпичи», а не грядки», – пояснил депутат.

Эксперт также напомнил о коварстве весенней погоды: возвратные заморозки в средней полосе случаются вплоть до середины мая. Воздух днём может прогреваться до +15...+20°C, а ночью температура падает до -3°C. Для пробудившихся растений это смертельно.

Что можно делать уже сейчас – освободить ветки кустарников. Остатки снежного наста часто прижимают ветки смородины и крыжовника к земле, что может привести к разломам у основания. В первой половине мая смело сейте холодостойкие культуры: редис, морковь, лук-севок, петрушку и укроп. А вот томаты, перцы и баклажаны в открытый грунт – только во второй половине мая, когда минует угроза заморозков.

Главная шпаргалка сезона от Никиты Чаплина выглядит так: снег сошёл + 14 дней ожидания = старт сезона. И не забывайте про укрывной материал – сейчас он ваш главный помощник.

