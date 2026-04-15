Хлебосольных дачников призвали помочь исхудавшим ёжикам набрать жирок

Весной после спячки ежи часто бывают очень слабыми, в поисках еды они могут подходить к домам ближе обычного, предупредила биолог Анастасия Кускова. По её словам, если зверёк просто идёт по своим делам, ему лучше не мешать. Дикие животные могут переносить болезни и паразитов.

«Не надо трогать зверька, брать его на руки и тем более уносить домой. <...> Сейчас их главная задача как можно быстрее потолстеть после зимовки», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

Помочь гостю набрать жирок можно без прямого контакта: лучше поставить рядом неглубокую миску с чистой водой и оставить порцию влажного корма для кошек или кусочек отварной курицы без соли. А вот молоко, хлеб, сладости и еду со стола давать ежам не стоит. Если животное ранено, лежит без движения или выглядит совсем истощённым, лучше обратиться к специалистам, заключила эксперт.

Ранее россиян призвали не улыбаться нервному волку, чтобы он не укусил за бочок. Звери стали чаще выходить к людям в поисках пропитания, но нападать на человека для них неестественно, рассказал ветеринарный врач.