Скорость – 50 км/ч: Россиянам назвали роковые табу при встрече с голодным медведем в городе

Выход медведей к людям в города чаще всего связан с нехваткой корма в естественной среде, рассказал «Вечерней Москве» эколог Роман Пукалов. По его мнению, главной профилактикой является запрет на выброс пищевых отходов в лесу и у дорог, так как прикормленный медведь становится источником больших проблем для человека.

Однако в подавляющем большинстве случаев при встрече с человеком медведь не проявляет агрессии и чаще сам пугается. Если животное начало приближаться, ни в коем случае нельзя убегать, чтобы не сработал инстинкт хищника. Вместо этого нужно сохранять спокойствие, кричать низким голосом, махать руками и стоять на месте, что обычно заставляет медведя остановиться и в итоге отступить. Опытные путешественники предупреждают о своём появлении в лесу громкими разговорами или свистками.

«Но если человек побежит, то медведь в любом случае его догонит. Это бесполезно. У него стартовая скорость больше 50 километров в час», — предупредил эксперт.

К слову, затяжная тёплая погода нарушает биологические ритмы многих видов животных, создавая серьёзные угрозы для их выживания. Особую тревогу вызывает состояние медведей, которые не успевают набрать необходимую жировую прослойку для зимней спячки, что ведёт к повышению рисков нападения на людей в поисках пропитания.