21 ноября, 16:21

Медведь ворвался в магазин и едва не съел 11-летнего ребёнка с кассиршей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gigello

В Пенсильвании 11-летний мальчик чудом спасся от медведя благодаря быстрой реакции кассирши, сообщает CBS News. Школьник увидел хищника у входа в магазин Family Dollar и попытался укрыться внутри, но медведь бросился за ним. В помещении были только он и сотрудница.

Ребёнок петлял между стеллажами, пока не добежал до женщины за прилавком. Кассирша успела подготовиться — схватила ключи, телефон и пальто. Когда зверь на секунду отвлёкся, она вытащила мальчика наружу, и они спрятались в машине.

Медведь ещё около десяти минут бродил по магазину и только потом ушёл. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мальчик признался, что это был «безумный опыт», который он будет вспоминать всю жизнь.

Ранее Life.ru сообщал, что российский школьник спас от нападения медведей пятерых женщин. Он вовремя увидел надвигающегося хищника и рассказал об опасности.

