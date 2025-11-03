В России нашли новый вид доисторического гигантского медведя

Российские палеонтологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, который обитал на территории страны около 5–6 миллионов лет назад. Об этом рассказал директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

«Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка, который, в том числе, изучал и ископаемых медведей», — сообщил Лопатин в беседе с РИА «Новости».

По его словам, уракан Борисяка по размерам сопоставим с крупнейшими современными бурыми медведями, вес которых превышает 700 килограммов. Этот древний хищник был крупным и быстрым, что делало его одним из доминирующих видов своего времени.

Останки животного возрастом около 5,5–6 миллионов лет были найдены в Ставропольском крае. Пока что науке известен лишь один экземпляр нового вида, однако, как отметил Лопатин, «древние медведи изучены далеко не исчерпывающе, и новые виды ещё будут находить в разных странах мира, в том числе и в России».