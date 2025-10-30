В Сибири нашли древнего «туриста» юрского моря: моллюск Lopatinia мигрировал через полпланеты

Российские палеонтологи из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ) обнаружили в Сибири новый вид двустворчатых моллюсков рода Lopatinia, живших в эпоху поздней юры. Находка сделана в среднем течении реки Анабар, а результаты опубликованы в «Палеонтологическом журнале».

Новый вид отличают изменённая форма створок, особенности замочного аппарата и отсутствие радиальной скульптуры — сохранились лишь концентрические линии роста.

По словам исследователей, открытие позволило уточнить пути расселения древних морских организмов. Центр происхождения Lopatinia связывают с Русским морем, откуда моллюски мигрировали в арктические области, а затем — в Южное полушарие. Это подтверждает гипотезу о существовании в позднеюрский период морских путей с холодными течениями, соединявших северные и южные бассейны планеты.

«В этом месте раковины двустворчатых моллюсков, в том числе лопатинии, встречаются в большом количестве, и они хорошо сохранились», — сообщили ученые.

Материал для анализа был взят из керна скважины между ручьём Хадыга и верховьями реки Чымары.

Род Lopatinia был выделен советскими палеонтологами в XX веке и долгое время считался эндемичным для северных морей Европы. Новое открытие показывает, что эти моллюски обладали высокой адаптивностью и расселялись по «холодным коридорам» Мезозойских океанов.

Открытие также помогает уточнить климатическую карту поздней юры, указывая, что северные акватории тогда отличались более прохладными условиями, чем считалось ранее.