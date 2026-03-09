Россиян призвали не улыбаться нервному волку, чтобы он не укусил за бочок

Волки стали чаще выходить к людям в поисках пропитания, но нападать на человека для них неестественно, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, главная опасность в том, что волки — стайные животные, и рядом могут быть другие особи.

При встрече с хищником нельзя подходить близко, тянуть руки, фотографировать и тем более улыбаться. Лучшее, что можно сделать — медленно отойти назад на безопасное расстояние. Если действовать осторожно, агрессии, скорее всего, удастся избежать.

«Эти животные воспринимают улыбку как хищный оскал. К тому же, находясь в неестественной среде обитания и не имея путей отхода, они начинают нервничать. Соответственно, у них может сработать защитная реакция, а это может оказаться плачевно для человека», — предупредил собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, количество волков в Московской области, которые выбегают к населённым пунктам, увеличилось в 4,5 раза за зиму 2025/26 годов — с 30 до 130 особей. Основными причинами роста популяции и выхода хищников к людям стали вырубка лесов, активная застройка территорий и большое количество дичи в угодьях.