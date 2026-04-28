Бунт серости отменяется: Декоратор рассказала, сколько ещё протянет тренд на дофаминовый интерьер
Сдержанный минимализм окончательно уступает место буйству красок и фактур. Пока в социальных сетях гадают, не выйдет ли мода на кричащие интерьеры из чартов, профессиональный декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова в беседе с Life.ru поставила точку в споре. По её прогнозу, тренд не просто жив, а уходит в глубокое осмысление и останется с нами надолго.
Дофаминовый интерьер — это в первую очередь про регулярное получение ярких эмоций от помещения. Люди устали от сдержанного минимализма.
Ставка на визуальный «шум» стала прямой реакцией на годы стерильных бетонных стен и бежевой гаммы. Эксперт подчёркивает: теперь дом обязан транслировать характер жильца, а не скрывать его за монохромной ширмой.
Инструментарий нового стиля оказался на удивление доступным. Чтобы впрыснуть в комнату радость, больше не нужно затевать капитальный ремонт с переклейкой обоев.
В центре внимания оказались тактические мелочи: фактурный текстиль, вызывающая посуда и коллекционные фигурки. Дизайнерские игрушки, постеры и предметы от Pop Mart или Funko превратились в полноценные детали архитектуры настроения.
Особый акцент декоратор сделала на переходе количества в качество. Эпоха анархичного микса цветов уступает место эклектике с умом: люди начали охотиться за артефактами, которые вызывают личный отклик, а не просто режут глаз.
В связи с этим культовые франшизы вроде «Гарри Поттера», Minecraft или «Очень странных дел» укрепляют позиции в интерьере. Такой декор работает как безмолвный пароль, мгновенно считывая увлечения хозяина без лишних слов.
«Главным остаётся не количество цвета, а эмоция, которую создают детали. Это то, что сейчас ценят и миллениалы, и зумеры, и даже поколение альфа», — подвела итог Лапшинова.
Дофаминовый интерьер — это сознательный уход от стерильного минимализма в пользу обстановки, которая моментально вызывает радость. В основе лежит простая идея: пространство должно работать как генератор эмоций, а не просто как фон. Достигается это не хаосом, а через яркие цветовые пятна, необычные фактуры и коллекционные мелочи (постеры, фигурки, посуда), которые транслируют характер хозяина. Название отсылает к «гормону удовольствия» дофамину — интерьер превращается в якорь хорошего настроения, причём пересобрать его можно без ремонта, просто меняя акценты.
