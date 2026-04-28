Бунт серости отменяется: Декоратор рассказала, сколько ещё протянет тренд на дофаминовый интерьер

Сдержанный минимализм окончательно уступает место буйству красок и фактур. Пока в социальных сетях гадают, не выйдет ли мода на кричащие интерьеры из чартов, профессиональный декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова в беседе с Life.ru поставила точку в споре. По её прогнозу, тренд не просто жив, а уходит в глубокое осмысление и останется с нами надолго.

Дофаминовый интерьер — это в первую очередь про регулярное получение ярких эмоций от помещения. Люди устали от сдержанного минимализма. Юлия Лапшпинова Декоратор бренда эмоциональных товаров modi

Ставка на визуальный «шум» стала прямой реакцией на годы стерильных бетонных стен и бежевой гаммы. Эксперт подчёркивает: теперь дом обязан транслировать характер жильца, а не скрывать его за монохромной ширмой.

Инструментарий нового стиля оказался на удивление доступным. Чтобы впрыснуть в комнату радость, больше не нужно затевать капитальный ремонт с переклейкой обоев.

В центре внимания оказались тактические мелочи: фактурный текстиль, вызывающая посуда и коллекционные фигурки. Дизайнерские игрушки, постеры и предметы от Pop Mart или Funko превратились в полноценные детали архитектуры настроения.

Особый акцент декоратор сделала на переходе количества в качество. Эпоха анархичного микса цветов уступает место эклектике с умом: люди начали охотиться за артефактами, которые вызывают личный отклик, а не просто режут глаз.

В связи с этим культовые франшизы вроде «Гарри Поттера», Minecraft или «Очень странных дел» укрепляют позиции в интерьере. Такой декор работает как безмолвный пароль, мгновенно считывая увлечения хозяина без лишних слов.

«Главным остаётся не количество цвета, а эмоция, которую создают детали. Это то, что сейчас ценят и миллениалы, и зумеры, и даже поколение альфа», — подвела итог Лапшинова.

Дофаминовый интерьер — это сознательный уход от стерильного минимализма в пользу обстановки, которая моментально вызывает радость. В основе лежит простая идея: пространство должно работать как генератор эмоций, а не просто как фон. Достигается это не хаосом, а через яркие цветовые пятна, необычные фактуры и коллекционные мелочи (постеры, фигурки, посуда), которые транслируют характер хозяина. Название отсылает к «гормону удовольствия» дофамину — интерьер превращается в якорь хорошего настроения, причём пересобрать его можно без ремонта, просто меняя акценты.