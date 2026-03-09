Чистота не требует жертв: топ лайфхаков для быстрой весенней уборки Оглавление Зачем нужна весенняя уборка? Необходимый инвентарь Прихожая: с чего начать Ванная комната Кухня Как освежить мебель Шторы: как освежить окна Дополнительно Все мы с нетерпением ждём тепла, обновляем к весне гардероб, строим планы. На самом деле не менее важно состояние наших квартир на пороге весны. Так как же сделать весеннюю уборку и что надо успеть — рассказывает Life.ru 9 марта, 07:01 Генеральная уборка после зимы: что нужно сделать. Обложка © Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi © Gemini Nano Banana

Зачем нужна весенняя уборка?

За долгие месяцы отопительного сезона в замкнутом пространстве квартиры накапливаются пыль и аллергены: пылевые клещи, продукты их жизнедеятельности, споры плесени в сырых уголках, частички кожи и шерсти животных. Качественная уборка с тщательной очисткой всех поверхностей и особенно — труднодоступных мест, чисткой ковров и проветриванием снижает концентрацию этих невидимых раздражителей.

Скопившиеся за зиму загрязнения, особенно жир и пыль, работают как абразив, постепенно разрушая поверхности мебели, текстиля, отделки. Своевременное удаление грязи продлевает жизнь вещам и интерьеру в целом, позволяя сэкономить на преждевременном ремонте или замене.

Весенняя уборка помогает привести в порядок и убрать зимнюю одежду, найти вещи, которые давно пора выбросить.

Необходимый инвентарь

Необходимый инвентарь для генеральной уборки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Проверьте наличие нужного инвентаря. Это тряпки, губки, бумажные салфетки, мешки для мусора, хозяйственные резиновые перчатки и фартук, порошковое чистящее или специализированные химические средства для мытья (плиты, духовки, кафеля, ванны, туалета, хромированных частей, мебели, ковров и т. д.), средство для мытья посуды, хозяйственное мыло, сода, стиральный порошок, таз или ведро; швабра, веник, половая тряпка; пылесос; выбивалка (для ковров и мягкой мебели).

Прихожая: с чего начать

Весенняя уборка прихожей — это комплексный процесс, направленный на освежение пространства, уборку ненужных вещей и организацию хранения. Идеальное время — когда закончился отопительный сезон и потеплело до стабильного плюса за окном (обычно это апрель-май в зависимости от региона).

Перед сезонной упаковкой шарфы, шапки, куртки и обувь нужно привести в порядок — помыть, почистить щёткой или отнести в химчистку. Следует навести порядок во входной зоне: вернуть случайные вещи на свои места, выкинуть ненужные документы, организовать место для хранения важных мелочей (например, ключей).

Следует помыть или пропылесосить входные коврики, при необходимости заменить их, протереть от пыли домофон и роутер, домофон дополнительно продезинфицировать. На полу или в шкафу оставить только обувь по сезону, остальную убрать на хранение.

Лучше работать сверху вниз — начинать уборку с верхней части прихожей и продвигаться вниз, чтобы избежать оседания грязи и пыли на уже убранных участках.

Ванная комната

Весенняя уборка ванной комнаты включает ревизию, чистку поверхностей и использование подходящих средств, а также меры профилактики.

Надо будет выбросить просроченные средства, пустые баночки, коробки. Также стоит убрать давно не используемые губки и тряпки, которые впитывают влагу и источают неприятный запах.

Стоит обратить внимание на сроки годности на упаковке косметики и лекарств. Если на давно открытом флаконе стёрлась этикетка, его нужно выбросить. Если в ванной стоит аптечка, проверить, нет ли просроченных таблеток, мазей и пластырей.

Как правильно убраться в ванной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если зеркало в ванной долго не просыхает, есть повод насторожиться. Поэтому нужно почистить вытяжку, открутить решётку, убрать оттуда пыль и жир. Так вы поспособствуете и чистоте воздуха.

Проверьте на плесень швы между плитками, если она есть — обработайте хлорным средством или специальным антисептиком. В ванной отмойте известковый налёт, прочистите слив. Раковины и смесители очистите, особенно с обратной стороны, где может скапливаться грязь. Для дезинфекции стоков используйте обеззараживающие гранулы или гель для труб, по истечении указанного времени необходимо промыть.

Очистите стиральную машину — приготовьте чистящую смесь из 1 литра уксуса и 1 стакана соды, залейте её в барабан, затем запустите цикл стирки при температуре 90 °C. Очистите уплотнитель барабана с помощью мягкой щётки, тёплой воды и небольшого количества мыла, затем протрите чистой тканью.

Кухня

Как убраться на кухне и очистить жир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irzhanova Asel

На кухне уделите внимание очистке поверхностей как от жира, так и от известкового налёта и пыли.

Для очистки вытяжки от жира замочите съёмные фильтры в горячей воде с мылом и содой на 20 минут. Плиту очищайте жидкими средствами или кашицей из соды, избегая абразивов. Можно использовать хозяйственное мыло — натрите его, растворите в горячей воде и замочите фильтры или протрите плиту. Для очистки плиты можете смешать столовый уксус с водой 1:1, распылите на поверхность, сверху посыпьте содой. После реакции — пены — через полчаса смойте водой.

Переберите всё, что накопилось в кухонных шкафчиках. Проверьте срок годности продуктов, выбросите пустые баночки или коробочки. Вымойте и продезинфецируйте шкафчики снаружи и внутри. Почистите кухонную мебель: столы, стулья, поверхности.

Как освежить мебель

Снимите накидки и покрывала с мягкой мебели, постельное бельё — с кроватей. Всё, что требуется, отправьте в стирку. Почистите, выбейте, пропылесосьте мягкую мебель и кровати. Не забудьте протереть пыль на нетканевых элементах мебели. Не рекомендуется использовать слишком резкие моющие средства. Агрессивная бытовая химия навредит здоровью.

Для удаления пятен с мягкой мебели смешайте 1 ст.л. соды, 1/3 стакана уксуса и 0,5 л воды, нанесите пульверизатором, а через 20 минут удалите губкой. Важно не переувлажнять обивку и тестировать средства на незаметном участке. Для застарелых пятен используйте раствор из 1 ст.л. нашатырного спирта, 1 ст.л. уксуса и воды. Чтобы почистить светлую мебель, можно воспользоваться пеной для бритья.

Шторы: как освежить окна

Если у вас есть шторы, при весенней уборке с них нужно стряхнуть лишнюю пыль, убрать крючки и другие элементы, которые могут оставить зацепки или дырки, расправить. Если шторы из тонкой ткани, можно дополнительно убрать их в специальный мешок для стирки.

Хлопок и лён стирают при температуре до 40°С, отжим — не более 400 оборотов. Жаккард и софт можно стирать при температуре до 30°С без отжима. Тюль, органзу, вискозу стирают при температуре до 30°С и лучше без отжима.

Дополнительно

Проверьте балкон, разберите его, выбросьте старые вещи.

Если есть комнатные растения, срежьте пожелтевшие и засохшие листья, сотрите пыль с цветочных горшков, вымойте подставки.

Приведите в порядок мисочки домашних животных и выстирайте подстилки, клетки.

Если вы или ваш ребёнок — коллекционер, то помойте коллекцию. На ней могла накопиться пыль.

Если на стенах развешаны фотографии, картины или декор — протрите пыль, что можно — помойте или освежите средством для мытья стёкол.

Подклейте отклеившиеся обои и плинтуса.

Не пытайтесь сделать всё за один день — лучше распределить уборку на несколько дней.