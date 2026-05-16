Золото темнеет из-за пота, духов и сна: Технолог объяснила, как сохранить его блеск

Золотые украшения — не только выгодное вложение, но и аксессуар вне времени и трендов. Однако даже любимые кольца или цепочки со временем могут тускнеть, покрываться налётом или менять оттенок. Причины этого связаны не с «плохим» золотом, а с химическими процессами и повседневными привычками. Почему так происходит и как сохранить блеск украшений, Life.ru рассказала технолог ювелирной сети Sunlight Кристина Романова.

Чистое золото 999 пробы — инертный металл. Оно не окисляется на воздухе, не боится влаги и пота. Но ювелирные изделия делают из сплавов: к золоту добавляют серебро, медь, никель или палладий. Именно эти металлы вступают в реакцию Кристина Романова Технолог ювелирной сети Sunlight

Темнеет не само золото, а лигатура — примеси в сплаве. Медь и серебро в украшениях 585-й или 750-й пробы окисляются при контакте с серой, кислотами, потом или косметикой. В результате на поверхности образуется тонкая сульфидная плёнка, которую глаз воспринимает как потемнение или желтоватый налёт.

Изделия ниже 585-й пробы темнеют быстрее, поскольку в них выше содержание меди. Однако даже качественное золото со временем может менять внешний вид.

«Это не брак, а обычная химическая реакция. Сульфидная плёнка не разрушает металл, но ухудшает внешний вид украшения», — отметила эксперт.

Скорость потемнения зависит и от особенностей организма. У некоторых людей пот более кислый или содержит больше серы — в этом случае украшения темнеют быстрее. На состояние золота также могут влиять некоторые лекарства, например препараты йода или антибиотики.

Дополнительными катализаторами становятся кремы, парфюм, мыло, хлорированная вода и загрязнённый воздух.

Есть и ещё одна причина, о которой часто забывают, — механическое повреждение. Когда браслеты, цепочки или кольца постоянно соприкасаются, на поверхности появляются микроцарапины.

Золото — мягкий металл: по шкале Мооса его твёрдость составляет всего 2,5–3 балла. Для сравнения, у алмаза этот показатель равен 10. Через микроцарапины агрессивные вещества быстрее проникают к примесям в сплаве, из-за чего украшение начинает темнеть неравномерно.

Полностью избежать потемнения невозможно, но правильный уход помогает надолго сохранить блеск украшений. Специалист советует надевать украшения в последнюю очередь — уже после крема, макияжа и парфюма. Снимать их лучше перед умыванием или душем.

Также желательно снимать золото:

в спортзале;

в бане и сауне;

во время уборки;

перед сном.

Хранить украшения рекомендуется отдельно друг от друга — в мягких мешочках или отдельных ячейках шкатулки, чтобы избежать царапин.

Для регулярного ухода достаточно тёплой воды, мягкого мыла и фланелевой салфетки. Чистку стоит проводить раз в 2–3 недели.

Эксперт предупреждает: золото не стоит носить вместе со сталью, керамикой или платиной — более твёрдые материалы оставляют микроцарапины.

Кроме того, не рекомендуется:

распылять духи прямо на украшения;

хранить золото в ванной комнате;

чистить изделия содой, уксусом, зубным порошком или горчицей.

«Самая распространённая ошибка — тереть золото жёсткой щёткой «до скрипа». Так можно убрать налёт, но вместе с ним постепенно снять верхний слой металла», — пояснила Романова.

Для ухода лучше использовать специальные салфетки и средства для ювелирных изделий. Лёгкое помутнение можно убрать мягкой фланелевой салфеткой. При заметном налёте поможет аккуратная чистка мыльным раствором без кипячения. Если появились тёмные пятна или сильное потемнение, украшение лучше отнести ювелиру для профессиональной чистки.

«Иногда дешевле заплатить за профессиональную чистку, чем потом восстанавливать полировку изделия», — подчеркнула эксперт.

По словам технолога, лёгкое потемнение — это нормальная реакция сплава на контакт с внешней средой. При правильном уходе украшения сохраняют блеск долгие годы без потери драгоценного металла.

