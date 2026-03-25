Старое украшение — новый вайб: Как перестать стесняться винтажа и сделать его главным акцентом

Старые украшения нередко остаются лежать в шкатулках: с ними связаны воспоминания, но в стиль они вписываться перестают. Директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина рассказала Life.ru о том, какие способы позволяют вернуть подобным изделиям новую жизнь без дорогостоящей реставрации.

Украшение — это не только металл и камень, это память и эмоция. Даже если оно не подходит к вашему стилю, это не повод сразу расставаться. Самый простой и доступный способ обновления — кастомизация своими руками. Из старого ожерелья можно сделать браслет или комбинировать отдельные элементы с современными подвесками, изменить длину цепочки, добавить шармы или переплести несколько украшений в один комплект. Елена Ракутина Директор по продукту SOKOLOV

Ещё один способ — изменить формат ношения. Брошь можно закрепить не только на одежде, но и на сумке, головном уборе или обуви. Кольцо можно носить как подвеску на цепочке, а цепи от старых украшений использовать в качестве обвеса для сумки или ремня.

Более серьёзные изменения, такие как замена вставки, переплавка металла или реставрация оправы, оправданы, если камень имеет ценность или само украшение дорогое. Если речь идёт о недорогих изделиях, подобные процедуры часто экономически нецелесообразны, поэтому лучше искать творческие способы.

«Старые и винтажные изделия можно успешно сочетать с современными украшениями, создавая эффектный микс. Сейчас правило «один металл в образе» окончательно устарело: актуально смешивать золото и серебро, комбинировать матовые и полированные поверхности, соединять сложные винтажные формы с современными лаконичными изделиями. Главное правило — один акцентный элемент и гармония в цвете камней или общем стиле», — подчёркивает специалист.

По словам эксперта, даже очень старое украшение можно привести в порядок с помощью правильного ухода. Золото и серебро очищают мягкой салфеткой из фланели или микрофибры, чтобы не поцарапать поверхность. Для более глубокой чистки подходят специализированные средства для конкретного металла или камня. Универсальные абразивные составы использовать не рекомендуется. Жемчуг, бирюза и опал требуют особой осторожности.

«Если украшение дорого как память, но носить его не хочется, варианты не ограничиваются хранением в шкатулке. Можно сделать переплавку с сохранением значимого камня — так появляется новое изделие, в котором живёт прежняя история. Также стоит рассмотреть обмен на новое изделие через трейд-ин или продажу», — добавила собеседница Life.ru.

