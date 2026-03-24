Нашли клад среди мусора: Поляки обнаружили бриллианты на свалке, но музей забрал их себе

На свалке в польском городе Водзислав-Слёнзский нашли ювелирные изделия и бриллианты. Среди них оказалось золотое кольцо с бриллиантом весом около трёх карат, которое оценили примерно в 95 тысяч злотых. Позже планировался аукцион, но его отменили по решению местного музея о сохранении находки как части культурного наследия. Об этом сообщило издание TVP World.

В коллекции, найденной в 2023 году, были и другие камни, общая стоимость которых составляла около девяти тысяч злотых. Суд установил трёхлетний срок, в течение которого возможные владельцы могли заявить права на находку. В середине марта этот период завершился, после чего предметы готовили к продаже на торгах, назначенных на 27 марта.

Однако аукцион решили не проводить. Поводом стало обращение городского музея, сотрудники которого выразили желание включить украшения в собственную экспозицию. По их мнению, найденные изделия могут иметь не только материальную, но и историческую ценность, отражая наследие региона.

Ранее в Торжке Тверской области археологи обнаружили крупный клад из 409 золотых монет царской чеканки. Находка была сделана в ходе раскопок перед строительством нового дома на месте исторической застройки.