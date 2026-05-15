Атмосфера роскоши: По всей Москве «спрятано» огромное количество золота

Источником золота в Подмосковье являются отложения, оставленные ледником, покрывавшим равнины около 10 тысяч лет назад. Ледниковый щит двигался с севера, срезая по дороге породы и минералы, содержащие золото, рассказал научный сотрудник ГЕОХИ РАН Константин Рязанцев. Однако, по его словам, речь идёт о ничтожном количестве.

Кроме того, в московской городской пыли обнаружили повышенное содержание драгметалла (до 50–100 миллиграмм на тонну), что было установлено в ходе исследования института. Один из источников — позолота с куполов храмов. При этом вытащить золото из пыли невозможно: речь идёт о частицах микронного и субмикронного размера, отметил собеседник kp.ru.

Ранее финские геологи совершили открытие, которое может перевернуть экономику региона Северная Карелия. В скальном массиве Укколанваара, всего в десяти километрах от российской границы, обнаружены огромные запасы золота.