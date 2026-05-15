И в радости, и в готике: Невесты больше не хотят «то самое» платье и задают новые тренды

Свадебный сезон только начался, а мировые подиумы уже показали, каким будет образ невесты в 2026 году. И главный тренд оказался неожиданным: эпоха одного свадебного платья уходит в прошлое.

Как рассказал Life.ru ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров, дизайнеры всё чаще предлагают не один образ, а целый свадебный гардероб — для церемонии, ужина и вечеринки после.

Ещё двадцать лет назад свадебное платье было сакральным объектом, который надевали один раз и хранили всю жизнь. Сегодня молодые люди хотят быть собой в каждый момент, а не соответствовать ритуалу. Алексей Егоров Ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды

На смену классическим пышным силуэтам приходят брючные костюмы, женственные смокинги, кружевные жакеты поверх бюстье и даже белые джинсы со шлейфом. По словам Егорова, это не попытка эпатировать публику, а отражение того, как изменилась сама невеста.

Минимализм и возвращение Кэролайн Бессетт-Кеннеди

Одним из главных трендов сезона стал минимализм. В центре внимания снова оказалось культовое платье-комбинация, в котором Кэролайн Бессетт-Кеннеди вышла замуж в 1996 году. Шёлковое платье на тонких бретелях с открытой спиной и мягким шлейфом сегодня вновь становится объектом вдохновения для дизайнеров и невест по всему миру.

«В девяностых её платье казалось слишком простым на фоне пышной свадебной моды. Сегодня оно выглядит абсолютно современно. Это хороший пример того, что вещи, построенные на качестве и пропорции, не стареют», — считает Егоров.

Готика, корсеты и чёрные платья

Другой мощный тренд — готический романтизм. В моду возвращаются корсетные лифы, драпировки, баски и многослойные юбки из тюля. Всё чаще дизайнеры предлагают и чёрные свадебные платья.

По словам эксперта, это связано с тем, что современная мода больше не навязывает невесте «единственно правильный» образ.

«Если человеку близка эстетика тёмного романтизма, почему свадьба обязательно должна быть только белой?» — отмечает он.

Кружево теперь носят иначе

Кружево тоже остаётся одним из главных материалов свадебного сезона, но его роль изменилась. Теперь это не символ торжественности, а универсальная текстура, которую сочетают как с классическими силуэтами, так и с оверсайз-формами.

При этом граница между свадебной и повседневной модой постепенно стирается. Всё больше дизайнеров создают вещи, которые можно носить и после церемонии.

«Свадебное платье, которое остаётся частью гардероба после свадьбы, — это уже не компромисс, а более сложная дизайнерская задача», — резюмировал эксперт.

