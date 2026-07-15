Порода против бедности, old money против пайеток: Лисовец объяснил, что не так с яркими образами для детей

В соцсетях вернулись к обсуждению «бежевых мам», которые отказываются от ярких цветов в одежде и интерьерах ради эстетики. Детей поклонницы этого тренда тоже одевают неброско. Если не впадать в такие крайности, то, действительно, современные родители всё чаще выбирают для детей сдержанность, элегантность, внимание к форме и фактуре, а не к кричащему цвету. О такой тенденции Life.ru рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

Понятно, что более стильно ребёнок выглядит в спокойных, приглушённых тонах. Это могут быть разные цвета, но все они мягкие, без кричащей насыщенности — такая гамма воспринимается как более интеллигентная и аккуратная. А когда в одном образе смешивается сразу много яркого: яркая кепка, яркая обувь, яркая сумочка, яркое платье, — это уже выглядит не столько стильно, сколько нарядно, по-праздничному. И в XXI веке такой подход воспринимается скорее как старомодный. Влад Лисовец Стилист

Лисовец добавил, что спокойные оттенки и мягкие линии как будто транслируют породу, культуру, вкус и образование. Поэтому сегодня тренд наряжать детей в жёлтое, оранжевое, кислотно-зелёное, красное, розовое — да ещё и с блёстками — действительно выглядит архаично.

«Бывает, что люди пытаются компенсировать броскостью одежды то, чего им не хватает финансово. Люди с реальным достатком, как правило, не кичатся, они выглядят спокойнее и обращают гораздо больше внимания на форму, на посадку вещей, на качество ткани, а не на то, чтобы «заткнуть за пояс» цветом», — добавил стилист.

При этом он подчеркнул, что выбор того, как одевать ребёнка, прежде всего остаётся за мамой.

Если сочетания яркий цветов, блёсток и пайеток в детской одежде устарело, то сочетание носков и сандалий перестало считаться табу. Всё благодаря постепенному развитию мужской моды от уличных брендов до крупных fashion-домов. Подробнее читайте на Life.ru.