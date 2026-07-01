«Тренд или ошибка?» Стилист объяснила, как носить носки с сандалиями и не выглядеть неряхой

Сочетание носков и сандалий перестало считаться табу благодаря постепенному развитию мужской моды от уличных брендов до крупных fashion-домов, рассказала стилист и дизайнер Анна Скороходова. По её словам, первыми такой образ вернули в мужской гардероб локальные марки, которые стали смело смешивать вещи из разных стилей.

Позже тренд поддержали и большие бренды. К примеру, в коллекции Dior весна-лето — 2026 носки с кожаными сандалиями появились в городском образе с рубашкой, жилетом, пиджаком и бермудами. Это вариант для жаркого дня и даже формальной встречи.

При этом такое сочетание требует аккуратности. Носки с сандалиями сразу привлекают внимание к ногам, поэтому важны продуманные пропорции, чистая обувь, качественные носки и ухоженный внешний вид, иначе модный приём быстро превращается в неряшливость.

«Не должно быть никакой небрежности. Когда у мужчины отличная укладка, одежда и обувь хорошего качества, они сочетаются между собой, то сразу даётся понять, что носки с сандалиями — не ошибка, а намеренный приём», — заключила собеседница 360.ru.

К слову, ношение сандалий с носками помогает предотвратить мозоли и грибок. Однако в сильную жару их лучше не надевать, чтобы не возник «эффект парника».