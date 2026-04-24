Носки с сандалями — норм или стрём? Россиянам рассказали о плюсах и минусах самого спорного сочетания

Ношение сандалий с носками помогает предотвратить мозоли и грибок, но в сильную жару их лучше не надевать, чтобы не возник «эффект парника». Об этом «Газете.ru» рассказала биолог Ирина Лялина.

Однозначного ответа, вредно это или полезно, не существует — всё зависит от ситуации. Носки защищают от мозолей, особенно в новой или жёсткой обуви, предотвращая трение ремешков о кожу. Кроме того, они впитывают пот и снижают риск грибковых инфекций при условии ежедневной смены, а в экстремальную жару могут уберечь стопу от солнечных ожогов. Однако есть и минусы.

«В сильную жару закрытая стопа мешает естественному охлаждению организма, что может нарушить терморегуляцию», — подчеркнула биолог.

Открытую обувь гигиеничнее носить без носков, хотя во время прогулок по каменистой местности носки допустимы для защиты от ударов.

С точки зрения здоровья и гигиены лучше носить сандалии на босу ногу, следя за чистотой стоп и используя антиперспиранты. Если очень хочется надеть носки, выбирайте качественные хлопковые или бамбуковые (синтетика запрещена).

Кстати, ранее в ходе опроса большинство женщин сошлись на мнении, что мужчины ни в коем случае не должны носить сандалии с носками. Далее среди антипривлекательных элементов идут барсетки и поясные сумки.