Россиянки перечислили мужскую одежду, которая убьёт всё желание

В России женщины ненавидят, когда мужчины надевают сандалии на носки, а также если выглядят неопрятно. Об этом пишет «Газета.Ru», ознакомившись с результатами исследования сервиса CDEK.Shopping и приложения Twinby.

Во время опроса россиянкам задали вопрос о том, какие вещи из мужского гардероба раздражают их больше всего. Около 62% ответили, что это сандалии, надетые прямо на носки. Затем идут — барсетки и поясные сумки (55%). А замыкают тройку лидеров антирейтинга скинни-джинсы (50%). Потом идут яркие принты (46%), спортивные костюмы вне зала (43%), обтягивающие футболки (39%), джоггеры (33%), очень широкие штаны (30%), классические туфли без необходимости (28%), куртки «под байкера» (19%), украшения (17,5%).

Женщины также признались, что часто пытаются повлиять на вкус в одежде у своего избранника, запрещая ему носить определённе вещи. В топе «запрещёнки» опять же оказались сандалии с носками, барсетки, «женские» футболки на мужском теле, чрезмерно широкие джинсы. При этом опрошенные россиянки добавили, что очень ценят опрятность — даже больше красивой внешности у мужчины и стильного образа.

Когда участниц исследования спросили, а как вообще должен быть одет мужчина, то большинство высказалось за простой образ: белая футболка, светлые джинсы, рубашка, качественная стильная обувь.

