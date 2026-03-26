Дерматолог объяснила, почему одежда с сильным запахом может вызывать зуд и сыпь

Химические ароматизаторы, которые добавляют в ткани, способны раздражать кожу и провоцировать аллергические реакции, включая контактный дерматит. Об этом предупредила врач-дерматолог Александра Филева.

Аромат в одежде обеспечивают соединения, фиксирующиеся в волокнах и постепенно высвобождающиеся при носке. Специалист в беседе с РИАМО пояснила, что по сути это постоянное взаимодействие покровов с потенциальным раздражителем.

Реакция на красители, отдушки и даже моющие средства для ухода за вещами встречается часто — особенно если речь идёт о запахах, сохраняющихся после многократных стирок. При использовании безопасных химикатов у большинства людей проблем не возникает.

Однако обладатели чувствительной кожи, пациенты с атопическим дерматитом или склонностью к аллергии находятся в группе риска. У них может развиться контактный дерматит, который проявляется покраснением, зудом, жжением, сухостью и иногда высыпаниями.

Симптомы способны появиться не сразу, а спустя дни или даже недели использования из-за накопительного эффекта. Если после ношения такой вещи возникают зуд или высыпания, врач советует отказаться от неё. Людям с чувствительной кожей и аллергическими заболеваниями стоит с осторожностью относиться к подобным новинкам и выбирать одежду без дополнительной химической обработки.

