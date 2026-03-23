В России начал действовать новый ГОСТ для спортивной одежды

Росстандарт объявил о введении нового ГОСТа 32993–2024 «Одежда спортивная. Общие технические условия», который начнет действовать в России с 30 ноября 2026 года, хотя его досрочное применение возможно. Этот межгосударственный стандарт, применимый во всех странах ЕАЭС, дополняет уже существующие нормы безопасности для лёгкой промышленности.

Росстандарт подчёркивает особый статус спортивной одежды. Она предназначена для интенсивных физических нагрузок и, помимо безопасности, должна гарантировать комфорт, долговечность и функциональность. В связи с этим, новый стандарт регламентирует классификацию изделий (по слоям, полу, сезону), требования к воздухопроницаемости, контроль электростатического поля, допустимый уровень свободного формальдегида, а также устойчивость окраски и качество цвета.

«ГОСТ не ограничивает дизайн — производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности», — резюмировали в Росстандарте.

