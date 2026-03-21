С 1 мая в России вступает в силу новый ГОСТ на бритвы

В России с 1 мая вступит в силу новый ГОСТ на бритвенные принадлежности. Об этом со ссылкой на данные Росстандарта сообщает ТАСС.

В федеральном агентстве отметили, что прежний стандарт, систематизировавший и унифицировавший требования к бритвам, действовал более 20 лет. За это время ассортимент бритвенных систем серьёзно расширился, а технология их производства претерпела изменения.

Новые правила затронут как сами бритвенные системы, так и их составные части — ручки, кассеты, лезвия, держатели и подставки. При этом, подчеркнули в Росстандарте, ГОСТ не подразумевает необходимости введения единой конструкции бритв. Ключевым требованием остаётся безопасность при использовании. Важно, чтобы кассета надёжно крепилась к станку, а торцы лезвий не выступали за торцы кассеты. Также все составные части должны быть устойчивы к воздействию высокой влажности воздуха.

Данный ГОСТ будет носить добровольный характер — производители смогут применять его по собственному желанию.

Ранее в России предложили новый ГОСТ одежды под реальные фигуры россиянок. Общественники «Сорок Сороков» предложили Росстандарту ввести единый ГОСТ на размеры одежды, сделав 50-й российский размер средним (М).