Россиянин получил ожог спины от постельного белья, постиранного капсулами из Азии

Житель Татарстана получил химический ожог спины, предположительно, из-за реакции на новые азиатские капсулы для стирки, использованные при стирке постельного белья. Об этом сообщает Mash.

Как узнал Telegram-канал, после сна на свежевыстиранном белье молодой человек проснулся с сильным зудом и покраснениями на спине. В больнице ему диагностировали ожог 1-2 степени.

Ожог спины, вероятно, произошёл из-за капсул стирки. Фото © Telegram / Mash

Причиной ожога кожи у молодого человека, вероятно, стало использование нового азиатского средства для стирки постельного белья. Предполагается, что концентрированные ПАВ, содержащиеся в капсулах, вызвали химический ожог при контакте с кожей.

