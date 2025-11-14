Россиянин получил ожог спины от постельного белья, постиранного капсулами из Азии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Avocado_studio
Житель Татарстана получил химический ожог спины, предположительно, из-за реакции на новые азиатские капсулы для стирки, использованные при стирке постельного белья. Об этом сообщает Mash.
Как узнал Telegram-канал, после сна на свежевыстиранном белье молодой человек проснулся с сильным зудом и покраснениями на спине. В больнице ему диагностировали ожог 1-2 степени.
Ожог спины, вероятно, произошёл из-за капсул стирки. Фото © Telegram / Mash
Причиной ожога кожи у молодого человека, вероятно, стало использование нового азиатского средства для стирки постельного белья. Предполагается, что концентрированные ПАВ, содержащиеся в капсулах, вызвали химический ожог при контакте с кожей.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Амурской области четырёхлетний ребёнок едва не сварился заживо, упав в кастрюлю с кипящей водой. Врачи диагностировали ему ожоги 69% тела. Мальчик пробегал мимо ёмкости и оступился, пока его мама стирала одежду.
