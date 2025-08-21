Четырёхлетний мальчик чуть заживо не сварился в кастрюле с кипятком в Амурской области

Четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые ожоги, упав в кастрюлю с кипятком в Амурской области и чуть заживо не сварившись. О жутком происшествии сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

«20 августа 2025 года в дневное время 4-летний мальчик находился во дворе частного жилого дома в селе Рождественка Серышевского муниципального округа, где его мать стирала одежду. Женщина кипятила воду в металлической ёмкости при помощи кипятильника. Оказавшись на время без присмотра матери, и других членов семьи, ребёнок, пробегая мимо ёмкости с водой, оступился и сел в неё, при этом получив ожоги различных частей тела», — говорится в сообщении.

После вызова бригады скорой помощи пострадавшего ребёнка оперативно доставили в ожоговый центр областной клинической больницы, где предварительно диагностировали ожоги 69% тела. В настоящее время по данному происшествию органами СКР и прокуратуры проводится процессуальная проверка.