Шорты из Tik-Tok расплавились прямо на женщине и оставили страшные ожоги

Британке пришлось обращаться в больницу после покупки дешёвых шорт из эластана через Tik-Tok. Женщина надела их на дискотеку, а через некоторое время ткань буквально прилипла к её коже, вызвав болезненные ощущения. При попытке снять повреждённую вещь женщина получила серьёзные ожоги. Об этом сообщает Daily Mail.