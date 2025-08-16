Встреча Путина и Трампа
Шорты из Tik-Tok расплавились прямо на женщине и оставили страшные ожоги

Daily Mail: Британка получила серьёзные ожоги из-за шорт, купленных в Tik-Tok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Британке пришлось обращаться в больницу после покупки дешёвых шорт из эластана через Tik-Tok. Женщина надела их на дискотеку, а через некоторое время ткань буквально прилипла к её коже, вызвав болезненные ощущения. При попытке снять повреждённую вещь женщина получила серьёзные ожоги. Об этом сообщает Daily Mail.

«Шорты вплавились мне в ногу, поэтому мне пришлось их сорвать. У меня остались ожоги первой и второй степени», — рассказала пострадавшая.

Ранее в Свердловской области школьница получила серьёзную травму, пытаясь повторить скандальный тренд из Tik-Tok с «распятием» на дорожных знаках. Девочка сломала челюсть и была госпитализирована.

