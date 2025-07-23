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23 июля, 14:05

В России школьница сломала челюсть, повторяя глупый тренд с «распятием» из Tik-Tok

В Свердловской области школьница сломала челюсть, повторяя тренд из Tik-Tok

Обложка © Telegram/ Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram/ Екатерина Мизулина

В Свердловской области школьница получила серьезную травму, пытаясь повторить скандальный интернет-тренд с «распятием» на дорожных знаках — она сломала челюсть и была госпитализирована. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Видео © Telegram/ Екатерина Мизулина

По её словам, помимо госпитализации, девочке может грозить дело о порче имущества — речь идёт о повреждённом дорожном знаке.

Тренд, в рамках которого подростки взбираются на фонари и знаки, вдохновлён выступлением рэпера Канье Уэста, где он парил над сценой. Однако в России флешмоб подвергся жёсткой критике: священнослужители назвали его оскорблением религиозных и культурных ценностей.

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Марина Фещенко
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