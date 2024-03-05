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5 марта, 10:25

Занятия единоборствами помогли девочке без единой царапины пережить падение с пятого этажа

Школьница не получила травм, упав с пятого этажа в Московской области

14-летняя школьница случайно выпала с пятого этажа, но не получила ни одной травмы. Инцидент произошёл на северо-востоке Московской области, сообщает сайт MK.ru.

В понедельник, 4 марта, когда родителей не было дома, девочка взобралась на подоконник, чтобы перевесить занавески в комнате. Одна из створок окна была распахнута, когда её нога соскочила с подоконника. Она попыталась схватиться за карниз, но он обвалился, и школьница полетела вниз. Удачным обстоятельством оказался сугроб под окнами. Сгруппировавшись, девочка влетела прямо в кучу снега. Она посещает занятия по боевым искусствам, поэтому благодаря своей спортивной сноровке и спасительной снежной подушке во дворе девочка не заработала ни одной царапины от падения.

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Ранее в Москве 10-летний мальчик чудом остался жив, упав в снег с четвёртого этажа. Его мать отлучилась в магазин, оставив двоих сыновей дома со своим отцом-инвалидом. Ребёнок так сильно хотел пойти гулять, что, не дождавшись прихода мамы, оделся и попытался выбраться через балкон.

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ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Владимир Озеров
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