Занятия единоборствами помогли девочке без единой царапины пережить падение с пятого этажа

В понедельник, 4 марта, когда родителей не было дома, девочка взобралась на подоконник, чтобы перевесить занавески в комнате. Одна из створок окна была распахнута, когда её нога соскочила с подоконника. Она попыталась схватиться за карниз, но он обвалился, и школьница полетела вниз. Удачным обстоятельством оказался сугроб под окнами. Сгруппировавшись, девочка влетела прямо в кучу снега. Она посещает занятия по боевым искусствам, поэтому благодаря своей спортивной сноровке и спасительной снежной подушке во дворе девочка не заработала ни одной царапины от падения.