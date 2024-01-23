В Мончегорске женщина мыла окна, упала на машину и теперь должна владельцу денег
Жительница Мончегорска возместит ущерб хозяину машины, на которую она упала
Жительницу города Мончегорска Мурманской области обязали выплатить более ста тысяч рублей соседу, на машину которого она случайно упала со второго этажа, когда мыла окна в квартире. Об этом сообщила пресс-служба Мончегорского городского суда.
По данным следствия, всё произошло ещё в мае прошлого года. Женщина чистила оконные рамы, оступилась на подоконнике и упала прямо на припаркованный во дворе автомобиль, серьёзно повредив крышу и обивку. Владелец потребовал заплатить за ремонт, который обошёлся в 112 тысяч рублей, однако пострадавшая отказалась возмещать ущерб добровольно. При этом в суд она не явилась, а возражений по иску не представила.
"По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов. Решение вступило в законную силу", — сообщили в суде.
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