В Мончегорске женщина мыла окна, упала на машину и теперь должна владельцу денег

Жительницу города Мончегорска Мурманской области обязали выплатить более ста тысяч рублей соседу, на машину которого она случайно упала со второго этажа, когда мыла окна в квартире. Об этом сообщила пресс-служба Мончегорского городского суда.

По данным следствия, всё произошло ещё в мае прошлого года. Женщина чистила оконные рамы, оступилась на подоконнике и упала прямо на припаркованный во дворе автомобиль, серьёзно повредив крышу и обивку. Владелец потребовал заплатить за ремонт, который обошёлся в 112 тысяч рублей, однако пострадавшая отказалась возмещать ущерб добровольно. При этом в суд она не явилась, а возражений по иску не представила.

"По итогам рассмотрения гражданского дела суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов. Решение вступило в законную силу", — сообщили в суде.