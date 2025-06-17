В российском регионе футбольные ворота насмерть задавили девочку-подростка
В Мордовии 16-летняя школьница погибла из-за придавивших её футбольных ворот
В Мордовии 16-летнюю школьницу насмерть придавило футбольными воротами. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Мордовия
В Мордовии 16-летнюю школьницу насмерть придавило незакреплёнными к земле футбольными воротами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«По предварительным данным, вечером 13 июня 2025 года 16-летняя девушка с подростком-ровесником находились на футбольной площадке, расположенной в селе Сивинь Краснослободского района», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в какой-то момент погибшая взялась за перекладину ворот, которые не были прикреплены к земле ненадлежащим образом. Конструкция упала на неё, придавив. Девушку госпитализировали в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, она скончалась от полученных травм.
В результате этого было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
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