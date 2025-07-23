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23 июля, 08:11

Маленькая россиянка получила страшные ожоги, сев в кастрюлю с горячим компотом

Девочка из Новочеркасска упала в кастрюлю с горячим компотом

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Новочеркасске Ростовской области двухлетняя девочка получила ожоги после падения в кастрюлю с горячим компотом. Ребёнка с травмами доставили в детскую больницу.

По предварительным данным, родители оставили ёмкость с кипятком на полу для остывания. Ребёнок, играя в комнате, споткнулся и упал прямо в кастрюлю. В результате девочка получила ожоги ягодиц и бедра. Взрослые незамедлительно вызвали скорую помощь. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей, информирует DonMash.

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А ранее 13-летний подросток получил тяжёлые ожоги на пляже в Сочи. Школьник был госпитализирован с ожогами, охватившими половину тела, после длительного пребывания на солнце.

Марина Фещенко
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