Маленькая россиянка получила страшные ожоги, сев в кастрюлю с горячим компотом

В Новочеркасске Ростовской области двухлетняя девочка получила ожоги после падения в кастрюлю с горячим компотом. Ребёнка с травмами доставили в детскую больницу.

По предварительным данным, родители оставили ёмкость с кипятком на полу для остывания. Ребёнок, играя в комнате, споткнулся и упал прямо в кастрюлю. В результате девочка получила ожоги ягодиц и бедра. Взрослые незамедлительно вызвали скорую помощь. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей, информирует DonMash.