Маленькая россиянка получила страшные ожоги, сев в кастрюлю с горячим компотом
Девочка из Новочеркасска упала в кастрюлю с горячим компотом
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В Новочеркасске Ростовской области двухлетняя девочка получила ожоги после падения в кастрюлю с горячим компотом. Ребёнка с травмами доставили в детскую больницу.
По предварительным данным, родители оставили ёмкость с кипятком на полу для остывания. Ребёнок, играя в комнате, споткнулся и упал прямо в кастрюлю. В результате девочка получила ожоги ягодиц и бедра. Взрослые незамедлительно вызвали скорую помощь. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей, информирует DonMash.
А ранее 13-летний подросток получил тяжёлые ожоги на пляже в Сочи. Школьник был госпитализирован с ожогами, охватившими половину тела, после длительного пребывания на солнце.